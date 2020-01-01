توكنوميكس Lista DAO (LISTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lista DAO (LISTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lista DAO (LISTA) Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. الموقع الرسمي: https://lista.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bsc.lista.org/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 اشتر LISTA الآن!

توكنوميكس Lista DAO (LISTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lista DAO (LISTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.79M $ 62.79M $ 62.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 215.83M $ 215.83M $ 215.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 290.91M $ 290.91M $ 290.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 السعر الحالي: $ 0.29091 $ 0.29091 $ 0.29091 معرفة المزيد عن سعر Lista DAO (LISTA)

توكنوميكس Lista DAO (LISTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lista DAO (LISTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LISTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LISTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LISTA، استكشف السعر المباشر لتوكن LISTA!

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