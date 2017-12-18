معلومات سعر LightningBitcoin (LBTC1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04808 $ 0.04808 $ 0.04808 24 ساعة منخفض $ 0.04905 $ 0.04905 $ 0.04905 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04808$ 0.04808 $ 0.04808 24 ساعة مرتفع $ 0.04905$ 0.04905 $ 0.04905 عالية طوال الوقت $ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875 $ 1,037.530029296875 أدنى سعر $ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -0.49% تغير السعر (7 أيام) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -1.63%

سعر LightningBitcoin (LBTC1) في الوقت الحقيقي هو $ 0.04839. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LBTC1 بين أدنى سعر $ 0.04808 وأعلى سعر $ 0.04905، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLBTC1 على الإطلاق هو $ 1,037.530029296875، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.05135513457072038.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LBTC1 +0.47% على مدار الساعة الماضية، -0.49% على مدار 24 ساعة، و -1.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LightningBitcoin (LBTC1)

التصنيف No.6902 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 361.28K$ 361.28K $ 361.28K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 7,465,926 7,465,926 7,465,926 إجمالي العرض 7,465,926 7,465,926 7,465,926 معدل التداول 0.00% تاريخ الإصدار 2017-12-18 00:00:00 البلوكتشين العام LBTC

القيمة السوقية الحالية لـ LightningBitcoin هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.76K. العرض المتداول لـ LBTC1 يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 7465926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 361.28K.