توكنوميكس Kaizen Finance (KZEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kaizen Finance (KZEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kaizen Finance (KZEN) Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! الموقع الرسمي: https://kaizen.finance الوثيقة البيضاء: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU اشتر KZEN الآن!

توكنوميكس Kaizen Finance (KZEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kaizen Finance (KZEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 219.95K $ 219.95K $ 219.95K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000515298639789647 $ 0.000515298639789647 $ 0.000515298639789647 السعر الحالي: $ 0.000513 $ 0.000513 $ 0.000513 معرفة المزيد عن سعر Kaizen Finance (KZEN)

توكنوميكس Kaizen Finance (KZEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kaizen Finance (KZEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KZEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KZEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KZEN، استكشف السعر المباشر لتوكن KZEN!

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