سعر Karma Coin المباشر اليوم هو 0.0015 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KARMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KARMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Karma Coin

Karma Coin السعر(KARMA)

السعر المباشر لـ 1 KARMA إلى USD:

$0.0015
-14.52%1D
USD
مخطط أسعار Karma Coin (KARMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:00 (UTC+8)

معلومات سعر Karma Coin (KARMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0015
24 ساعة منخفض
$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871
24 ساعة مرتفع

$ 0.0015
$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871

--
--
-0.07%

-14.52%

-9.75%

-9.75%

سعر Karma Coin (KARMA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0015. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KARMA بين أدنى سعر $ 0.0015 وأعلى سعر $ 0.001871، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKARMA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KARMA -0.07% على مدار الساعة الماضية، -14.52% على مدار 24 ساعة، و -9.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Karma Coin (KARMA)

--
$ 4.38K
$ 4.38K$ 4.38K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Karma Coin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.38K. العرض المتداول لـ KARMA يبلغ --، مع إجمالي عرض 999988284. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.50M.

سجل سعر Karma Coin (KARMA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Karma Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002548-14.52%
30 يوم$ -0.0005-25.00%
60 يوم$ -0.0005-25.00%
90 يوم$ -0.0005-25.00%
تغير سعر Karma Coin اليوم

سجل اليوم KARMA تغيرًا $ -0.0002548 (-14.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Karma Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0005 (-25.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Karma Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KARMA تغييرًا في $ -0.0005 (-25.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Karma Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005 (-25.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Karma Coin (KARMA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Karma Coin.

ما هو Karma Coin ( KARMA )

عملة رقمية فاعلة - تُرد الجميل حيثما كان ذلك ضروريًا. في عالمٍ يترافق فيه التقدم التكنولوجي مع المسؤولية الاجتماعية، أُنشئت KARMA$ برؤية بسيطة لكنها قوية: تهدف KARMA$ إلى أن تكون جسرًا مستقرًا وشفافًا ومستدامًا بين ابتكار العملات المشفرة والحاجة الإنسانية الحقيقية. نؤمن بأن القيمة الحقيقية لا تُخلق في الأسواق فحسب، بل في حياة الناس أيضًا. لهذا السبب، صُممت KARMA$ لتُرد الجميل حيثما كان ذلك ضروريًا وحيثما كان ذلك يُحدث فرقًا حقيقيًا.

متوفر Karma Coin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Karma Coin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KARMAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Karma Coin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Karma Coin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Karma Coin (USD)

كم ستكون قيمة Karma Coin (KARMA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Karma Coin (KARMA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Karma Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Karma Coin!

توكنوميكس Karma Coin (KARMA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Karma Coin (KARMA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KARMA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Karma Coin ( KARMA )

هل تبحث عن كيفية شراء Karma Coin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Karma Coin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KARMA إلى العملات المحلية

1 Karma Coin (KARMA) إلى VND
39.4725
1 Karma Coin (KARMA) إلى AUD
A$0.002265
1 Karma Coin (KARMA) إلى GBP
0.001125
1 Karma Coin (KARMA) إلى EUR
0.001275
1 Karma Coin (KARMA) إلى USD
$0.0015
1 Karma Coin (KARMA) إلى MYR
RM0.006285
1 Karma Coin (KARMA) إلى TRY
0.062925
1 Karma Coin (KARMA) إلى JPY
¥0.228
1 Karma Coin (KARMA) إلى ARS
ARS$2.209125
1 Karma Coin (KARMA) إلى RUB
0.118845
1 Karma Coin (KARMA) إلى INR
0.13239
1 Karma Coin (KARMA) إلى IDR
Rp24.99999
1 Karma Coin (KARMA) إلى PHP
0.088065
1 Karma Coin (KARMA) إلى EGP
￡E.0.071055
1 Karma Coin (KARMA) إلى BRL
R$0.008025
1 Karma Coin (KARMA) إلى CAD
C$0.002085
1 Karma Coin (KARMA) إلى BDT
0.18363
1 Karma Coin (KARMA) إلى NGN
2.1834
1 Karma Coin (KARMA) إلى COP
$5.7915
1 Karma Coin (KARMA) إلى ZAR
R.0.025695
1 Karma Coin (KARMA) إلى UAH
0.063165
1 Karma Coin (KARMA) إلى TZS
T.Sh.3.694575
1 Karma Coin (KARMA) إلى VES
Bs0.3255
1 Karma Coin (KARMA) إلى CLP
$1.4115
1 Karma Coin (KARMA) إلى PKR
Rs0.42528
1 Karma Coin (KARMA) إلى KZT
0.800415
1 Karma Coin (KARMA) إلى THB
฿0.048465
1 Karma Coin (KARMA) إلى TWD
NT$0.04584
1 Karma Coin (KARMA) إلى AED
د.إ0.005505
1 Karma Coin (KARMA) إلى CHF
Fr0.001185
1 Karma Coin (KARMA) إلى HKD
HK$0.011655
1 Karma Coin (KARMA) إلى AMD
֏0.57471
1 Karma Coin (KARMA) إلى MAD
.د.م0.013845
1 Karma Coin (KARMA) إلى MXN
$0.02766
1 Karma Coin (KARMA) إلى SAR
ريال0.005625
1 Karma Coin (KARMA) إلى ETB
Br0.227505
1 Karma Coin (KARMA) إلى KES
KSh0.193785
1 Karma Coin (KARMA) إلى JOD
د.أ0.0010635
1 Karma Coin (KARMA) إلى PLN
0.005445
1 Karma Coin (KARMA) إلى RON
лв0.006555
1 Karma Coin (KARMA) إلى SEK
kr0.014085
1 Karma Coin (KARMA) إلى BGN
лв0.00252
1 Karma Coin (KARMA) إلى HUF
Ft0.500655
1 Karma Coin (KARMA) إلى CZK
0.03135
1 Karma Coin (KARMA) إلى KWD
د.ك0.000459
1 Karma Coin (KARMA) إلى ILS
0.004875
1 Karma Coin (KARMA) إلى BOB
Bs0.010365
1 Karma Coin (KARMA) إلى AZN
0.00255
1 Karma Coin (KARMA) إلى TJS
SM0.01386
1 Karma Coin (KARMA) إلى GEL
0.00408
1 Karma Coin (KARMA) إلى AOA
Kz1.367355
1 Karma Coin (KARMA) إلى BHD
.د.ب0.000564
1 Karma Coin (KARMA) إلى BMD
$0.0015
1 Karma Coin (KARMA) إلى DKK
kr0.00963
1 Karma Coin (KARMA) إلى HNL
L0.03951
1 Karma Coin (KARMA) إلى MUR
0.068265
1 Karma Coin (KARMA) إلى NAD
$0.025905
1 Karma Coin (KARMA) إلى NOK
kr0.01497
1 Karma Coin (KARMA) إلى NZD
$0.00258
1 Karma Coin (KARMA) إلى PAB
B/.0.0015
1 Karma Coin (KARMA) إلى PGK
K0.006315
1 Karma Coin (KARMA) إلى QAR
ر.ق0.00546
1 Karma Coin (KARMA) إلى RSD
дин.0.15111
1 Karma Coin (KARMA) إلى UZS
soʻm18.072285
1 Karma Coin (KARMA) إلى ALL
L0.124605
1 Karma Coin (KARMA) إلى ANG
ƒ0.002685
1 Karma Coin (KARMA) إلى AWG
ƒ0.0027
1 Karma Coin (KARMA) إلى BBD
$0.003
1 Karma Coin (KARMA) إلى BAM
KM0.002505
1 Karma Coin (KARMA) إلى BIF
Fr4.4235
1 Karma Coin (KARMA) إلى BND
$0.001935
1 Karma Coin (KARMA) إلى BSD
$0.0015
1 Karma Coin (KARMA) إلى JMD
$0.24072
1 Karma Coin (KARMA) إلى KHR
6.048375
1 Karma Coin (KARMA) إلى KMF
Fr0.6315
1 Karma Coin (KARMA) إلى LAK
32.608695
1 Karma Coin (KARMA) إلى LKR
රු0.456885
1 Karma Coin (KARMA) إلى MDL
L0.0255
1 Karma Coin (KARMA) إلى MGA
Ar6.69642
1 Karma Coin (KARMA) إلى MOP
P0.012015
1 Karma Coin (KARMA) إلى MVR
0.02295
1 Karma Coin (KARMA) إلى MWK
MK2.604165
1 Karma Coin (KARMA) إلى MZN
MT0.09585
1 Karma Coin (KARMA) إلى NPR
रु0.21195
1 Karma Coin (KARMA) إلى PYG
10.638
1 Karma Coin (KARMA) إلى RWF
Fr2.1795
1 Karma Coin (KARMA) إلى SBD
$0.01233
1 Karma Coin (KARMA) إلى SCR
0.02082
1 Karma Coin (KARMA) إلى SRD
$0.05931
1 Karma Coin (KARMA) إلى SVC
$0.013125
1 Karma Coin (KARMA) إلى SZL
L0.025905
1 Karma Coin (KARMA) إلى TMT
m0.00525
1 Karma Coin (KARMA) إلى TND
د.ت0.004404
1 Karma Coin (KARMA) إلى TTD
$0.010185
1 Karma Coin (KARMA) إلى UGX
Sh5.226
1 Karma Coin (KARMA) إلى XAF
Fr0.846
1 Karma Coin (KARMA) إلى XCD
$0.00405
1 Karma Coin (KARMA) إلى XOF
Fr0.846
1 Karma Coin (KARMA) إلى XPF
Fr0.153
1 Karma Coin (KARMA) إلى BWP
P0.021345
1 Karma Coin (KARMA) إلى BZD
$0.003015
1 Karma Coin (KARMA) إلى CVE
$0.142005
1 Karma Coin (KARMA) إلى DJF
Fr0.267
1 Karma Coin (KARMA) إلى DOP
$0.09609
1 Karma Coin (KARMA) إلى DZD
د.ج0.19485
1 Karma Coin (KARMA) إلى FJD
$0.003375
1 Karma Coin (KARMA) إلى GNF
Fr13.0425
1 Karma Coin (KARMA) إلى GTQ
Q0.01149
1 Karma Coin (KARMA) إلى GYD
$0.31413
1 Karma Coin (KARMA) إلى ISK
kr0.1845

Karma Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Karma Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Karma Coin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Karma Coin

كم يساوي Karma Coin (KARMA) اليوم؟
سعر KARMA المباشر في USD هو USD 0.0015، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KARMA إلى USD الحالي؟
سعر KARMA إلى USD الحالي هو $ 0.0015. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Karma Coin ؟
القيمة السوقية لعملة KARMA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KARMA؟
العرض المتداول لتوكن KARMA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KARMA؟
حقق KARMA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KARMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- KARMA.
ما هو حجم تداول KARMA؟
حجم تداول KARMA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 4.38K USD.
هل سترتفع KARMA هذا العام؟
قد يرتفع KARMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KARMA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:00 (UTC+8)

تحديثات Karma Coin (KARMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة KARMA إلى USD

المبلغ

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.0015 USD

تداول KARMA

/USDTKARMA
$0.0015
$0.0015$0.0015
-14.52%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

