سعر John Tsubasa Rivals المباشر اليوم هو 0.01378 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JOHN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JOHN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار John Tsubasa Rivals

John Tsubasa Rivals السعر(JOHN)

السعر المباشر لـ 1 JOHN إلى USD:

$0.01378
+4.15%1D
USD
مخطط أسعار John Tsubasa Rivals (JOHN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:50:30 (UTC+8)

معلومات سعر John Tsubasa Rivals (JOHN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01289
24 ساعة منخفض
$ 0.01389
24 ساعة مرتفع

$ 0.01289
$ 0.01389
--
--
-0.08%

+4.15%

-5.10%

-5.10%

سعر John Tsubasa Rivals (JOHN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01378. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOHN بين أدنى سعر $ 0.01289 وأعلى سعر $ 0.01389، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOHN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOHN -0.08% على مدار الساعة الماضية، +4.15% على مدار 24 ساعة، و -5.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
$ 124.20K
$ 13.78M
--
1,000,000,000
KLAY

القيمة السوقية الحالية لـ John Tsubasa Rivals هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 124.20K. العرض المتداول لـ JOHN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.78M.

سجل سعر John Tsubasa Rivals (JOHN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار John Tsubasa Rivals لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005491+4.15%
30 يوم$ -0.0016-10.41%
60 يوم$ -0.00374-21.35%
90 يوم$ +0.00385+38.77%
تغير سعر John Tsubasa Rivals اليوم

سجل اليوم JOHN تغيرًا $ +0.0005491 (+4.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر John Tsubasa Rivals لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0016 (-10.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر John Tsubasa Rivals لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JOHN تغييرًا في $ -0.00374 (-21.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر John Tsubasa Rivals لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00385 (+38.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة John Tsubasa Rivals (JOHN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار John Tsubasa Rivals.

ما هو John Tsubasa Rivals ( JOHN )

Captain Tsubasa -RIVALS- | تطبيق مصغر هي لعبة كرة قدم من الجيل الجديد تجمع بين شخصية Captain Tsubasa المحبوبة عالميًا وقوة تقنية Web3. يلعب جون دورًا محوريًا في دعم نمو النظام البيئي بأكمله مع تطور اللعبة، مما يضمن للاعبين الاستمتاع بقيمتها على المدى الطويل.

متوفر John Tsubasa Rivals على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك John Tsubasa Rivals الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JOHNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول John Tsubasa Rivals على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء John Tsubasa Rivals سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر John Tsubasa Rivals (USD)

كم ستكون قيمة John Tsubasa Rivals (JOHN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك John Tsubasa Rivals (JOHN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة John Tsubasa Rivals.

تحقق الآن من توقعات سعر John Tsubasa Rivals!

توكنوميكس John Tsubasa Rivals (JOHN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس John Tsubasa Rivals (JOHN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JOHN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء John Tsubasa Rivals ( JOHN )

هل تبحث عن كيفية شراء John Tsubasa Rivals؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء John Tsubasa Rivals على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة JOHN إلى العملات المحلية

1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى VND
362.6207
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AUD
A$0.0208078
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى GBP
0.010335
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى EUR
0.011713
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى USD
$0.01378
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MYR
RM0.0577382
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TRY
0.578071
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى JPY
¥2.09456
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ARS
ARS$20.294495
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى RUB
1.0917894
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى INR
1.2162228
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى IDR
Rp229.6665748
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PHP
0.8090238
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى EGP
￡E.0.6527586
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BRL
R$0.073723
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى CAD
C$0.0191542
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BDT
1.6869476
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى NGN
20.058168
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى COP
$53.20458
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ZAR
R.0.2360514
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى UAH
0.5802758
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TZS
T.Sh.33.940829
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى VES
Bs2.99026
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى CLP
$12.96698
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PKR
Rs3.9069056
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى KZT
7.3531458
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى THB
฿0.4452318
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TWD
NT$0.4211168
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AED
د.إ0.0505726
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى CHF
Fr0.0108862
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى HKD
HK$0.1070706
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AMD
֏5.2796692
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MAD
.د.م0.1271894
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MXN
$0.2541032
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SAR
ريال0.051675
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ETB
Br2.0900126
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى KES
KSh1.7802382
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى JOD
د.أ0.00977002
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PLN
0.0500214
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى RON
лв0.0602186
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SEK
kr0.1293942
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BGN
лв0.0231504
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى HUF
Ft4.5993506
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى CZK
0.288002
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى KWD
د.ك0.00421668
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ILS
0.044785
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BOB
Bs0.0952198
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AZN
0.023426
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TJS
SM0.1273272
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى GEL
0.0374816
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AOA
Kz12.5614346
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BHD
.د.ب0.00518128
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BMD
$0.01378
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى DKK
kr0.0884676
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى HNL
L0.3629652
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MUR
0.6271278
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى NAD
$0.2379806
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى NOK
kr0.1375244
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى NZD
$0.0237016
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PAB
B/.0.01378
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PGK
K0.0580138
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى QAR
ر.ق0.0501592
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى RSD
дин.1.3881972
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى UZS
soʻm166.0240582
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ALL
L1.1447046
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ANG
ƒ0.0246662
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى AWG
ƒ0.024804
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BBD
$0.02756
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BAM
KM0.0230126
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BIF
Fr40.63722
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BND
$0.0177762
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BSD
$0.01378
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى JMD
$2.2114144
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى KHR
55.564405
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى KMF
Fr5.80138
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى LAK
299.5652114
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى LKR
රු4.1972502
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MDL
L0.23426
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MGA
Ar61.5177784
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MOP
P0.1103778
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MVR
0.210834
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MWK
MK23.9235958
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى MZN
MT0.880542
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى NPR
रु1.947114
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى PYG
97.72776
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى RWF
Fr20.02234
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SBD
$0.1132716
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SCR
0.1912664
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SRD
$0.5448612
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SVC
$0.120575
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى SZL
L0.2379806
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TMT
m0.04823
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TND
د.ت0.04045808
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى TTD
$0.0935662
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى UGX
Sh48.00952
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى XAF
Fr7.77192
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى XCD
$0.037206
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى XOF
Fr7.77192
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى XPF
Fr1.40556
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BWP
P0.1960894
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى BZD
$0.0276978
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى CVE
$1.3045526
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى DJF
Fr2.45284
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى DOP
$0.8827468
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى DZD
د.ج1.790022
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى FJD
$0.031005
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى GNF
Fr119.8171
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى GTQ
Q0.1055548
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى GYD
$2.8858076
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) إلى ISK
kr1.69494

John Tsubasa Rivals المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ John Tsubasa Rivals، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب John Tsubasa Rivals الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول John Tsubasa Rivals

كم يساوي John Tsubasa Rivals (JOHN) اليوم؟
سعر JOHN المباشر في USD هو USD 0.01378، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JOHN إلى USD الحالي؟
سعر JOHN إلى USD الحالي هو $ 0.01378. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ John Tsubasa Rivals ؟
القيمة السوقية لعملة JOHN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JOHN؟
العرض المتداول لتوكن JOHN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JOHN؟
حقق JOHN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JOHN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- JOHN.
ما هو حجم تداول JOHN؟
حجم تداول JOHN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 124.20K USD.
هل سترتفع JOHN هذا العام؟
قد يرتفع JOHN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JOHN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات John Tsubasa Rivals (JOHN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة JOHN إلى USD

المبلغ

JOHN
USD
1 JOHN = 0.01378 USD

تداول JOHN

/USDTJOHN
$0.01378
+4.07%

