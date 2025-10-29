استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Robinhood xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 145.46 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Robinhood xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 152.733 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HOODX هو $ 160.3696 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HOODX هو $ 168.3881 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOODX في عام 2029 هو $ 176.8075 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOODX في عام 2030 هو $ 185.6479 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Robinhood xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 302.4008.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Robinhood xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 492.5791.