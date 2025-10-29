استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Robinhood Markets نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 144.95 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Robinhood Markets نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 152.1975 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HOODON هو $ 159.8073 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HOODON هو $ 167.7977 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOODON في عام 2029 هو $ 176.1876 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOODON في عام 2030 هو $ 184.9970 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Robinhood Markets نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 301.3406.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Robinhood Markets نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 490.8521.