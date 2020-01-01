توكنوميكس Hive Intelligence (HINT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hive Intelligence (HINT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence هي طبقة بنية أساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث توفر واجهة برمجة تطبيقات موحدة لبيانات بلوكتشين في الوقت الفعلي. وهي تعمل على إزالة تجزئة البيانات، مما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاستعلام والتفاعل على السلسلة دون عناء. الموقع الرسمي: http://hiveintelligence.xyz الوثيقة البيضاء: http://docs.hiveintelligence.xyz مستكشف الكتل: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 اشتر HINT الآن!

توكنوميكس Hive Intelligence (HINT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hive Intelligence (HINT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 السعر الحالي: $ 0.00641 $ 0.00641 $ 0.00641 معرفة المزيد عن سعر Hive Intelligence (HINT)

توكنوميكس Hive Intelligence (HINT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hive Intelligence (HINT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HINT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HINT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HINT، استكشف السعر المباشر لتوكن HINT!

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