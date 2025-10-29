استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Alphabet xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 268.06 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Alphabet xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 281.463 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GOOGLX هو $ 295.5361 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GOOGLX هو $ 310.3129 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOOGLX في عام 2029 هو $ 325.8286 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOOGLX في عام 2030 هو $ 342.1200 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alphabet xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 557.2774.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Alphabet xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 907.7463.