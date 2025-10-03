Fragmetric السعر(FRAG)
سعر Fragmetric (FRAG) في الوقت الحقيقي هو $ 0.03268. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FRAG بين أدنى سعر $ 0.03132 وأعلى سعر $ 0.03305، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFRAG على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FRAG +0.21% على مدار الساعة الماضية، +3.25% على مدار 24 ساعة، و -1.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Fragmetric هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 127.41K. العرض المتداول لـ FRAG يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.68M.
تتبع تغيرات أسعار Fragmetric لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
سجل اليوم FRAG تغيرًا $ +0.0010299 (+3.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00776 (-19.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FRAG تغييرًا في $ -0.01118 (-25.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03063 (-48.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
تعمل Fragmetric على حل تحديات إعادة التخزين من خلال توحيد التخزين، وتحسين توزيع مكافآت AVS، وتوسيع فرص تحقيق العائد للأصول المتعددة.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-04 13:39:16
|البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
|10-04 11:26:38
|تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
|10-03 10:20:00
|تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
|10-03 05:17:00
|تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
|10-01 14:11:00
|تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
|09-30 18:14:00
|تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط
