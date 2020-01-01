توكنوميكس FLock.io (FLOCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FLock.io (FLOCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FLock.io (FLOCK) يعد التعلم الفيدرالي على بلوكتشين (FLock)، الذي يرسخ أهداف أعمالنا ويلهم اسم مشروعنا، بمثابة ترياق للإفراط في الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي المركزية ويتميز بالبروتوكولات والشركات التي تسعى إلى التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومهندسي الذكاء الاصطناعي ومستخدمي التجزئة أو المستثمرين. الموقع الرسمي: https://flock.io الوثيقة البيضاء: https://www.flock.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 اشتر FLOCK الآن!

توكنوميكس FLock.io (FLOCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FLock.io (FLOCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.43M $ 34.43M $ 34.43M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 202.51M $ 202.51M $ 202.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 السعر الحالي: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 معرفة المزيد عن سعر FLock.io (FLOCK)

توكنوميكس FLock.io (FLOCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FLock.io (FLOCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLOCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLOCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLOCK، استكشف السعر المباشر لتوكن FLOCK!

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