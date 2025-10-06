سعر FARTLESS COIN المباشر اليوم هو 0.0005604 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FARTLESS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FARTLESS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FARTLESS COIN المباشر اليوم هو 0.0005604 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FARTLESS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FARTLESS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار FARTLESS COIN

FARTLESS COIN السعر(FARTLESS)

السعر المباشر لـ 1 FARTLESS إلى USD:

$0.0005603
-13.91%1D
USD
مخطط أسعار FARTLESS COIN (FARTLESS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:30 (UTC+8)

معلومات سعر FARTLESS COIN (FARTLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005166
24 ساعة منخفض
$ 0.0007193
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005166
$ 0.0007193
--
--
-3.33%

-13.91%

-15.40%

-15.40%

سعر FARTLESS COIN (FARTLESS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0005604. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTLESS بين أدنى سعر $ 0.0005166 وأعلى سعر $ 0.0007193، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTLESS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTLESS -3.33% على مدار الساعة الماضية، -13.91% على مدار 24 ساعة، و -15.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FARTLESS COIN (FARTLESS)

--
----

$ 62.30K
$ 62.30K$ 62.30K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ FARTLESS COIN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.30K. العرض المتداول لـ FARTLESS يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر FARTLESS COIN (FARTLESS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FARTLESS COIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000090531-13.91%
30 يوم$ -0.0002806-33.37%
60 يوم$ -0.0016936-75.14%
90 يوم$ -0.0012396-68.87%
تغير سعر FARTLESS COIN اليوم

سجل اليوم FARTLESS تغيرًا $ -0.000090531 (-13.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FARTLESS COIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002806 (-33.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FARTLESS COIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FARTLESS تغييرًا في $ -0.0016936 (-75.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FARTLESS COIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0012396 (-68.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FARTLESS COIN (FARTLESS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FARTLESS COIN.

ما هو FARTLESS COIN ( FARTLESS )

FARTLESS هي عملة ميم في نظام سولانا البيئي، ويعتقد على نطاق واسع أنها أطلقت من قبل مطور Fartcoin.

متوفر FARTLESS COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك FARTLESS COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FARTLESSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول FARTLESS COIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء FARTLESS COIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر FARTLESS COIN (USD)

كم ستكون قيمة FARTLESS COIN (FARTLESS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FARTLESS COIN (FARTLESS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FARTLESS COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر FARTLESS COIN!

توكنوميكس FARTLESS COIN (FARTLESS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FARTLESS COIN (FARTLESS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FARTLESS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء FARTLESS COIN ( FARTLESS )

هل تبحث عن كيفية شراء FARTLESS COIN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء FARTLESS COIN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FARTLESS إلى العملات المحلية

1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى VND
14.746926
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AUD
A$0.000846204
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى GBP
0.0004203
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى EUR
0.00047634
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى USD
$0.0005604
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MYR
RM0.002348076
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TRY
0.02350878
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى JPY
¥0.0851808
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ARS
ARS$0.8253291
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى RUB
0.0444117
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى INR
0.049472112
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى IDR
Rp9.339996264
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PHP
0.032917896
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى EGP
￡E.0.026546148
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BRL
R$0.00299814
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى CAD
C$0.000778956
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BDT
0.068604168
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى NGN
0.81571824
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى COP
$2.1637044
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ZAR
R.0.009605256
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى UAH
0.023598444
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TZS
T.Sh.1.38029322
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى VES
Bs0.1216068
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى CLP
$0.5273364
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PKR
Rs0.158884608
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى KZT
0.299035044
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى THB
฿0.018089712
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TWD
NT$0.017131428
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AED
د.إ0.002056668
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى CHF
Fr0.000442716
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى HKD
HK$0.004354308
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AMD
֏0.214711656
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MAD
.د.م0.005172492
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MXN
$0.010333776
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SAR
ريال0.0021015
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ETB
Br0.084995868
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى KES
KSh0.072398076
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى JOD
د.أ0.0003973236
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PLN
0.002034252
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى RON
лв0.002448948
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SEK
kr0.005256552
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BGN
лв0.000941472
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى HUF
Ft0.187106352
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى CZK
0.01171236
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى KWD
د.ك0.0001714824
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ILS
0.0018213
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BOB
Bs0.003872364
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AZN
0.00095268
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TJS
SM0.005178096
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى GEL
0.001524288
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AOA
Kz0.510843828
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BHD
.د.ب0.0002107104
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BMD
$0.0005604
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى DKK
kr0.003597768
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى HNL
L0.014760936
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MUR
0.025503804
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى NAD
$0.009678108
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى NOK
kr0.005592792
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى NZD
$0.000963888
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PAB
B/.0.0005604
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PGK
K0.002359284
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى QAR
ر.ق0.002039856
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى RSD
дин.0.056499528
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى UZS
soʻm6.751805676
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ALL
L0.046552428
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ANG
ƒ0.001003116
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى AWG
ƒ0.00100872
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BBD
$0.0011208
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BAM
KM0.000935868
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BIF
Fr1.6526196
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BND
$0.000722916
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BSD
$0.0005604
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى JMD
$0.089932992
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى KHR
2.2596729
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى KMF
Fr0.2359284
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى LAK
12.182608452
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى LKR
රු0.170692236
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MDL
L0.0095268
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MGA
Ar2.501782512
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MOP
P0.004488804
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MVR
0.00857412
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MWK
MK0.972916044
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى MZN
MT0.03580956
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى NPR
रु0.07918452
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى PYG
3.9743568
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى RWF
Fr0.8142612
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SBD
$0.004606488
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SCR
0.007778352
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SRD
$0.022158216
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SVC
$0.0049035
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى SZL
L0.009678108
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TMT
m0.0019614
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TND
د.ت0.0016453344
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى TTD
$0.003805116
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى UGX
Sh1.9524336
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى XAF
Fr0.3160656
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى XCD
$0.00151308
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى XOF
Fr0.3160656
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى XPF
Fr0.0571608
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BWP
P0.007974492
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى BZD
$0.001126404
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى CVE
$0.053053068
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى DJF
Fr0.0997512
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى DOP
$0.035899224
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى DZD
د.ج0.07279596
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى FJD
$0.0012609
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى GNF
Fr4.872678
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى GTQ
Q0.004292664
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى GYD
$0.117358968
1 FARTLESS COIN (FARTLESS) إلى ISK
kr0.0689292

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FARTLESS COIN

كم يساوي FARTLESS COIN (FARTLESS) اليوم؟
سعر FARTLESS المباشر في USD هو USD 0.0005604، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FARTLESS إلى USD الحالي؟
سعر FARTLESS إلى USD الحالي هو $ 0.0005604. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FARTLESS COIN ؟
القيمة السوقية لعملة FARTLESS هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FARTLESS؟
العرض المتداول لتوكن FARTLESS هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FARTLESS؟
حقق FARTLESS سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FARTLESS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- FARTLESS.
ما هو حجم تداول FARTLESS؟
حجم تداول FARTLESS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 62.30K USD.
هل سترتفع FARTLESS هذا العام؟
قد يرتفع FARTLESS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FARTLESS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:30 (UTC+8)

تحديثات FARTLESS COIN (FARTLESS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

