معلومات سعر FARTLESS COIN (FARTLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0005166 $ 0.0005166 $ 0.0005166 24 ساعة منخفض $ 0.0007193 $ 0.0007193 $ 0.0007193 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0005166$ 0.0005166 $ 0.0005166 24 ساعة مرتفع $ 0.0007193$ 0.0007193 $ 0.0007193 عالية طوال الوقت ---- -- أدنى سعر ---- -- تغير السعر (1 ساعة) -3.33% تغير السعر (1يوم) -13.91% تغير السعر (7 أيام) -15.40% تغير السعر (7 أيام) -15.40%

سعر FARTLESS COIN (FARTLESS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0005604. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTLESS بين أدنى سعر $ 0.0005166 وأعلى سعر $ 0.0007193، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTLESS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTLESS -3.33% على مدار الساعة الماضية، -13.91% على مدار 24 ساعة، و -15.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FARTLESS COIN (FARTLESS)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 62.30K$ 62.30K $ 62.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ FARTLESS COIN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.30K. العرض المتداول لـ FARTLESS يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.