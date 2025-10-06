سعر Exotic Markets المباشر اليوم هو 0.93 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EXO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EXO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Exotic Markets المباشر اليوم هو 0.93 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EXO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EXO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Exotic Markets

Exotic Markets السعر(EXO)

السعر المباشر لـ 1 EXO إلى USD:

$0.93
$0.93$0.93
-12.67%1D
USD
مخطط أسعار Exotic Markets (EXO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:23 (UTC+8)

معلومات سعر Exotic Markets (EXO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.908
$ 0.908$ 0.908
24 ساعة منخفض
$ 1.264
$ 1.264$ 1.264
24 ساعة مرتفع

$ 0.908
$ 0.908$ 0.908

$ 1.264
$ 1.264$ 1.264

--
----

--
----

0.00%

-12.67%

-30.76%

-30.76%

سعر Exotic Markets (EXO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.93. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EXO بين أدنى سعر $ 0.908 وأعلى سعر $ 1.264، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEXO على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EXO 0.00% على مدار الساعة الماضية، -12.67% على مدار 24 ساعة، و -30.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Exotic Markets هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.11K. العرض المتداول لـ EXO يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Exotic Markets (EXO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Exotic Markets لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.134926-12.67%
30 يوم$ -1.785-65.75%
60 يوم$ -4.07-81.40%
90 يوم$ -4.07-81.40%
تغير سعر Exotic Markets اليوم

سجل اليوم EXO تغيرًا $ -0.134926 (-12.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Exotic Markets لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.785 (-65.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Exotic Markets لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EXO تغييرًا في $ -4.07 (-81.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Exotic Markets لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -4.07 (-81.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Exotic Markets (EXO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Exotic Markets.

ما هو Exotic Markets ( EXO )

البنية التحتية للخيارات والمشتقات على سولانا.

متوفر Exotic Markets على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Exotic Markets الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين EXOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Exotic Markets على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Exotic Markets سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Exotic Markets (USD)

كم ستكون قيمة Exotic Markets (EXO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Exotic Markets (EXO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Exotic Markets.

تحقق الآن من توقعات سعر Exotic Markets!

توكنوميكس Exotic Markets (EXO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Exotic Markets (EXO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EXO والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Exotic Markets ( EXO )

هل تبحث عن كيفية شراء Exotic Markets؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Exotic Markets على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة EXO إلى العملات المحلية

1 Exotic Markets (EXO) إلى VND
24,472.95
1 Exotic Markets (EXO) إلى AUD
A$1.4043
1 Exotic Markets (EXO) إلى GBP
0.6975
1 Exotic Markets (EXO) إلى EUR
0.7905
1 Exotic Markets (EXO) إلى USD
$0.93
1 Exotic Markets (EXO) إلى MYR
RM3.8967
1 Exotic Markets (EXO) إلى TRY
39.0135
1 Exotic Markets (EXO) إلى JPY
¥141.36
1 Exotic Markets (EXO) إلى ARS
ARS$1,369.6575
1 Exotic Markets (EXO) إلى RUB
73.7025
1 Exotic Markets (EXO) إلى INR
82.1004
1 Exotic Markets (EXO) إلى IDR
Rp15,499.9938
1 Exotic Markets (EXO) إلى PHP
54.6282
1 Exotic Markets (EXO) إلى EGP
￡E.44.0541
1 Exotic Markets (EXO) إلى BRL
R$4.9755
1 Exotic Markets (EXO) إلى CAD
C$1.2927
1 Exotic Markets (EXO) إلى BDT
113.8506
1 Exotic Markets (EXO) إلى NGN
1,353.708
1 Exotic Markets (EXO) إلى COP
$3,590.73
1 Exotic Markets (EXO) إلى ZAR
R.15.9402
1 Exotic Markets (EXO) إلى UAH
39.1623
1 Exotic Markets (EXO) إلى TZS
T.Sh.2,290.6365
1 Exotic Markets (EXO) إلى VES
Bs201.81
1 Exotic Markets (EXO) إلى CLP
$875.13
1 Exotic Markets (EXO) إلى PKR
Rs263.6736
1 Exotic Markets (EXO) إلى KZT
496.2573
1 Exotic Markets (EXO) إلى THB
฿30.0204
1 Exotic Markets (EXO) إلى TWD
NT$28.4301
1 Exotic Markets (EXO) إلى AED
د.إ3.4131
1 Exotic Markets (EXO) إلى CHF
Fr0.7347
1 Exotic Markets (EXO) إلى HKD
HK$7.2261
1 Exotic Markets (EXO) إلى AMD
֏356.3202
1 Exotic Markets (EXO) إلى MAD
.د.م8.5839
1 Exotic Markets (EXO) إلى MXN
$17.1492
1 Exotic Markets (EXO) إلى SAR
ريال3.4875
1 Exotic Markets (EXO) إلى ETB
Br141.0531
1 Exotic Markets (EXO) إلى KES
KSh120.1467
1 Exotic Markets (EXO) إلى JOD
د.أ0.65937
1 Exotic Markets (EXO) إلى PLN
3.3759
1 Exotic Markets (EXO) إلى RON
лв4.0641
1 Exotic Markets (EXO) إلى SEK
kr8.7234
1 Exotic Markets (EXO) إلى BGN
лв1.5624
1 Exotic Markets (EXO) إلى HUF
Ft310.5084
1 Exotic Markets (EXO) إلى CZK
19.437
1 Exotic Markets (EXO) إلى KWD
د.ك0.28458
1 Exotic Markets (EXO) إلى ILS
3.0225
1 Exotic Markets (EXO) إلى BOB
Bs6.4263
1 Exotic Markets (EXO) إلى AZN
1.581
1 Exotic Markets (EXO) إلى TJS
SM8.5932
1 Exotic Markets (EXO) إلى GEL
2.5296
1 Exotic Markets (EXO) إلى AOA
Kz847.7601
1 Exotic Markets (EXO) إلى BHD
.د.ب0.34968
1 Exotic Markets (EXO) إلى BMD
$0.93
1 Exotic Markets (EXO) إلى DKK
kr5.9706
1 Exotic Markets (EXO) إلى HNL
L24.4962
1 Exotic Markets (EXO) إلى MUR
42.3243
1 Exotic Markets (EXO) إلى NAD
$16.0611
1 Exotic Markets (EXO) إلى NOK
kr9.2814
1 Exotic Markets (EXO) إلى NZD
$1.5996
1 Exotic Markets (EXO) إلى PAB
B/.0.93
1 Exotic Markets (EXO) إلى PGK
K3.9153
1 Exotic Markets (EXO) إلى QAR
ر.ق3.3852
1 Exotic Markets (EXO) إلى RSD
дин.93.7626
1 Exotic Markets (EXO) إلى UZS
soʻm11,204.8167
1 Exotic Markets (EXO) إلى ALL
L77.2551
1 Exotic Markets (EXO) إلى ANG
ƒ1.6647
1 Exotic Markets (EXO) إلى AWG
ƒ1.674
1 Exotic Markets (EXO) إلى BBD
$1.86
1 Exotic Markets (EXO) إلى BAM
KM1.5531
1 Exotic Markets (EXO) إلى BIF
Fr2,742.57
1 Exotic Markets (EXO) إلى BND
$1.1997
1 Exotic Markets (EXO) إلى BSD
$0.93
1 Exotic Markets (EXO) إلى JMD
$149.2464
1 Exotic Markets (EXO) إلى KHR
3,749.9925
1 Exotic Markets (EXO) إلى KMF
Fr391.53
1 Exotic Markets (EXO) إلى LAK
20,217.3909
1 Exotic Markets (EXO) إلى LKR
රු283.2687
1 Exotic Markets (EXO) إلى MDL
L15.81
1 Exotic Markets (EXO) إلى MGA
Ar4,151.7804
1 Exotic Markets (EXO) إلى MOP
P7.4493
1 Exotic Markets (EXO) إلى MVR
14.229
1 Exotic Markets (EXO) إلى MWK
MK1,614.5823
1 Exotic Markets (EXO) إلى MZN
MT59.427
1 Exotic Markets (EXO) إلى NPR
रु131.409
1 Exotic Markets (EXO) إلى PYG
6,595.56
1 Exotic Markets (EXO) إلى RWF
Fr1,351.29
1 Exotic Markets (EXO) إلى SBD
$7.6446
1 Exotic Markets (EXO) إلى SCR
12.9084
1 Exotic Markets (EXO) إلى SRD
$36.7722
1 Exotic Markets (EXO) إلى SVC
$8.1375
1 Exotic Markets (EXO) إلى SZL
L16.0611
1 Exotic Markets (EXO) إلى TMT
m3.255
1 Exotic Markets (EXO) إلى TND
د.ت2.73048
1 Exotic Markets (EXO) إلى TTD
$6.3147
1 Exotic Markets (EXO) إلى UGX
Sh3,240.12
1 Exotic Markets (EXO) إلى XAF
Fr524.52
1 Exotic Markets (EXO) إلى XCD
$2.511
1 Exotic Markets (EXO) إلى XOF
Fr524.52
1 Exotic Markets (EXO) إلى XPF
Fr94.86
1 Exotic Markets (EXO) إلى BWP
P13.2339
1 Exotic Markets (EXO) إلى BZD
$1.8693
1 Exotic Markets (EXO) إلى CVE
$88.0431
1 Exotic Markets (EXO) إلى DJF
Fr165.54
1 Exotic Markets (EXO) إلى DOP
$59.5758
1 Exotic Markets (EXO) إلى DZD
د.ج120.807
1 Exotic Markets (EXO) إلى FJD
$2.0925
1 Exotic Markets (EXO) إلى GNF
Fr8,086.35
1 Exotic Markets (EXO) إلى GTQ
Q7.1238
1 Exotic Markets (EXO) إلى GYD
$194.7606
1 Exotic Markets (EXO) إلى ISK
kr114.39

Exotic Markets المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Exotic Markets، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Exotic Markets

كم يساوي Exotic Markets (EXO) اليوم؟
سعر EXO المباشر في USD هو USD 0.93، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EXO إلى USD الحالي؟
سعر EXO إلى USD الحالي هو $ 0.93. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Exotic Markets ؟
القيمة السوقية لعملة EXO هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EXO؟
العرض المتداول لتوكن EXO هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EXO؟
حقق EXO سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EXO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- EXO.
ما هو حجم تداول EXO؟
حجم تداول EXO المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.11K USD.
هل سترتفع EXO هذا العام؟
قد يرتفع EXO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EXO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:23 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة EXO إلى USD

المبلغ

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.93 USD

تداول EXO

/USDTEXO
$0.93
$0.93$0.93
-12.50%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

