استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع EVAA Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 11.77 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد EVAA Protocol نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 12.3585 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر EVAA هو $ 12.9764 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر EVAA هو $ 13.6252 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVAA في عام 2029 هو $ 14.3065 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVAA في عام 2030 هو $ 15.0218 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر EVAA Protocol نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 24.4689.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر EVAA Protocol نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 39.8573.