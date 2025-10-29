EVAA Protocol (EVAA) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار EVAA Protocol للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو EVAA في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر EVAA Protocol
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر EVAA Protocol
$11.77
+19.16%
USD
فعلي
توقع
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 23:54:35 (UTC+8)

EVAA Protocol توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع EVAA Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 11.77 في عام 2025.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد EVAA Protocol نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 12.3585 في عام 2026.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر EVAA هو $ 12.9764 مع معدل نمو 10.25%.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر EVAA هو $ 13.6252 مع معدل نمو 15.76%.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVAA في عام 2029 هو $ 14.3065 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVAA في عام 2030 هو $ 15.0218 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر EVAA Protocol نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 24.4689.

EVAA Protocol (EVAA) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر EVAA Protocol نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 39.8573.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 11.77
    0.00%
  • 2026
    $ 12.3585
    5.00%
  • 2027
    $ 12.9764
    10.25%
  • 2028
    $ 13.6252
    15.76%
  • 2029
    $ 14.3065
    21.55%
  • 2030
    $ 15.0218
    27.63%
  • 2031
    $ 15.7729
    34.01%
  • 2032
    $ 16.5615
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 17.3896
    47.75%
  • 2034
    $ 18.2591
    55.13%
  • 2035
    $ 19.1720
    62.89%
  • 2036
    $ 20.1306
    71.03%
  • 2037
    $ 21.1372
    79.59%
  • 2038
    $ 22.1940
    88.56%
  • 2039
    $ 23.3037
    97.99%
  • 2040
    $ 24.4689
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر EVAA Protocol على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 29, 2025(اليوم)
    $ 11.77
    0.00%
  • October 30, 2025(غداً)
    $ 11.7716
    0.01%
  • November 5, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 11.7812
    0.10%
  • November 28, 2025(30 يوم)
    $ 11.8183
    0.41%
توقع سعرEVAA Protocol (EVAA) لليوم

السعر المتوقع لعملة EVAA على October 29, 2025(اليوم)هو $11.77. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر EVAA Protocol (EVAA) غدًا

بالنسبة إلى October 30, 2025(غداً)، فإن توقع سعر EVAA، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $11.7716. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرEVAA Protocol (EVAA) لهذا الأسبوع

بحلول November 5, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة EVAA، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $11.7812. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر EVAA Protocol (EVAA) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة EVAA هو $11.8183. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ EVAA Protocol

$ 11.77
+19.16%

$ 77.89M
$ 77.89M$ 77.89M

6.62M
6.62M 6.62M

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

--

أحدث سعر لـ EVAA هو $ 11.77. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة +19.16%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.56M.
علاوة على ذلك، فإن EVAA لديه معروض متداول بقيمة 6.62M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 77.89M.

كيفية شراء EVAA Protocol (EVAA)

هل تحاول شراء EVAA؟ يمكنك الآن شراء EVAA عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء EVAA Protocol وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء EVAA الآن

السعر التاريخي EVAA Protocol

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية EVAA Protocol، فإن السعر الحالي لعملة EVAA Protocol هو 11.77USD. العرض المتداول من EVAA Protocol(EVAA) هو 0.00 EVAA مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $77.89M.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    0.18%
    $ 1.7829
    $ 12.803
    $ 9.017
  • 7 أيام
    0.38%
    $ 3.2119
    $ 13.706
    $ 5.6
  • 30 يوم
    4.83%
    $ 9.66
    $ 13.706
    $ 0.7
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر EVAA Protocol حركة سعرية بقيمة $1.7829، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة 0.18%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول EVAA Protocol عند أعلى مستوى له عند $13.706 وأدنى سعر عند $5.6. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.38%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة EVAA على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع EVAA Protocol في الشهر الماضي ارتفاعًا في 4.83% من التغيير، مما يعكس حوالي $9.66 لقيمته. وهذا يشير إلى أن EVAA قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل EVAA Protocol لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل EVAA سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر EVAA Protocol (EVAA)؟

وحدة التنبؤ بسعر EVAA Protocol هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة EVAA استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن EVAA Protocol خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة EVAA، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر EVAA Protocol. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل EVAA.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم EVAA لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة EVAA Protocol.

لماذا يعد التنبؤ بسعر EVAA مهمًا؟

يعد توقعات سعر EVAA أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل EVAA يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن EVAA سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر EVAA الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر EVAA Protocol (EVAA)، فإن السعر المتوقع EVAA سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 EVAA في عام 2026؟
سعر 1 EVAA Protocol (EVAA) اليوم هو $11.77. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد EVAA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ EVAA في عام 2027؟
EVAA Protocol (EVAA) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 EVAA بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر EVAA في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع EVAA Protocol (EVAA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر EVAA في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع EVAA Protocol (EVAA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 EVAA في عام 2030؟
سعر 1 EVAA Protocol (EVAA) اليوم هو $11.77. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد EVAA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر EVAA المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد EVAA Protocol (EVAA) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 EVAA بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.