استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Dora Factory نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.01316 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Dora Factory نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.013818 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DORAFACTORY هو $ 0.014508 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DORAFACTORY هو $ 0.015234 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DORAFACTORY في عام 2029 هو $ 0.015996 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DORAFACTORY في عام 2030 هو $ 0.016795 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dora Factory نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.027358.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Dora Factory نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.044564.