توكنوميكس deBridge (DBR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول deBridge (DBR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات deBridge (DBR) deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. الموقع الرسمي: https://debridge.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.debridge.finance/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 اشتر DBR الآن!

توكنوميكس deBridge (DBR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار deBridge (DBR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.52M $ 49.52M $ 49.52M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 257.30M $ 257.30M $ 257.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 السعر الحالي: $ 0.02573 $ 0.02573 $ 0.02573 معرفة المزيد عن سعر deBridge (DBR)

توكنوميكس deBridge (DBR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس deBridge (DBR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DBR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DBR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DBR، استكشف السعر المباشر لتوكن DBR!

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