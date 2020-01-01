توكنوميكس Daddy Tate (DADDY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Daddy Tate (DADDY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Daddy Tate (DADDY) DADDY is a meme coin on the Solana chain الموقع الرسمي: https://www.daddysuniversity.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump اشتر DADDY الآن!

توكنوميكس Daddy Tate (DADDY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Daddy Tate (DADDY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M إجمالي العرض: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M العرض المتداول: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.18M $ 35.18M $ 35.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 السعر الحالي: $ 0.03519 $ 0.03519 $ 0.03519 معرفة المزيد عن سعر Daddy Tate (DADDY)

توكنوميكس Daddy Tate (DADDY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Daddy Tate (DADDY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DADDY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DADDY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DADDY، استكشف السعر المباشر لتوكن DADDY!

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