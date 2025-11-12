توكنوميكس Cosplay Token (COT)

توكنوميكس Cosplay Token (COT)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cosplay Token (COT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:26:29 (UTC+8)
توكنوميكس Cosplay Token (COT) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cosplay Token (COT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 765.45K
$ 765.45K
إجمالي العرض:
$ 1.00B
$ 1.00B
العرض المتداول:
$ 394.36M
$ 394.36M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 1.94M
$ 1.94M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.003254
$ 0.003254
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777
السعر الحالي:
$ 0.001941
$ 0.001941

معلومات Cosplay Token (COT)

مشروع ياباني المنشأ يهدف إلى ربط مجتمع الكوسبلاي العالمي عبر توكن COT$. وقد تطور هذا المشروع من منصة "WorldCosplay" (أكثر من 1.2 مليون مستخدم)، ويربط بين الأحداث الواقعية والتفاعل الرقمي لخلق بيئة اقتصادية جديدة لثقافة الكوسبلاي.

الموقع الرسمي:
https://cot.curecos.com/
الوثيقة البيضاء:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

توكنوميكس Cosplay Token (COT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Cosplay Token (COT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن COT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COT التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COT، استكشف السعر المباشر لتوكن COT!

تاريخ سعر Cosplay Token (COT)

يساعد تحليل تاريخ أسعار COT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر COT

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه COT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار COT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

