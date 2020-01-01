توكنوميكس CORN (CORN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CORN (CORN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CORN (CORN) أهلاً بكم في Corn، شبكة إيثريوم من الجيل الثاني، مصممة لإطلاق العنان لكامل إمكانات بيتكوين. تقدم كورن نظاماً بيئياً غنياً يركز على بيتكوين، مدعوماً بتقنيات متطورة، بما في ذلك بيتكوين (BTCN) كرمز للغاز، ونظام بوبكورن للحوافز طويلة الأجل، وLayerZero لنقل الأصول بسلاسة عبر السلاسل. بُنيت كورن على منصة أربيتروم أوربت، وتتميز بكفاءة وتوسع لا مثيل لهما، مع دعمها لتقنية ستايلس، مما يُمكّن المطورين من استخدام لغات برمجة متعددة لتطوير العقود الذكية. الموقع الرسمي: https://usecorn.com/ مستكشف الكتل: https://cornscan.io/ اشتر CORN الآن!

توكنوميكس CORN (CORN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CORN (CORN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.85M $ 49.85M $ 49.85M إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 199.42M $ 199.42M $ 199.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 السعر الحالي: $ 0.09496 $ 0.09496 $ 0.09496 معرفة المزيد عن سعر CORN (CORN)

توكنوميكس CORN (CORN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CORN (CORN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CORN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CORN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CORN، استكشف السعر المباشر لتوكن CORN!

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