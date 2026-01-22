سعر Clippy المباشر اليوم هو 0.001279 USD. القيمة السوقية لـ CLIPPY هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLIPPY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Clippy المباشر اليوم هو 0.001279 USD. القيمة السوقية لـ CLIPPY هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLIPPY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع Clippy (CLIPPY) اليوم هو $ 0.001279، مع تغير بنسبة 155.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLIPPY الحالي إلى USD هو $ 0.001279 لكل CLIPPY.
يحتل Clippy حاليًا المرتبة #3786 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CLIPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLIPPY بين $ 0.0005 (أدنى) و$ 0.001793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.002493578943262639، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00005534295151714.
على المدى القصير، تحرك CLIPPY بمقدار -5.47% خلال الساعة الماضية و+155.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.01K.
معلومات سوق Clippy (CLIPPY)
No.3786
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 27.01K
$ 27.01K$ 27.01K
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
0.00
0.00 0.00
999,999,890
999,999,890 999,999,890
999,999,890
999,999,890 999,999,890
0.00%
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ Clippy هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.01K. العرض المتداول لـ CLIPPY يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999890. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.28M.
سجل سعر Clippy بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
24 ساعة منخفض
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
24 ساعة مرتفع
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714
-5.47%
+155.80%
+155.80%
+155.80%
سجل سعر Clippy (CLIPPY) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Clippy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.000779
+155.80%
30 يوم
$ +0.000779
+155.80%
60 يوم
$ +0.000779
+155.80%
90 يوم
$ +0.000779
+155.80%
تغير سعر Clippy اليوم
سجل اليوم CLIPPY تغيرًا $ +0.000779 (+155.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Clippy لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000779 (+155.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Clippy لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CLIPPY تغييرًا في $ +0.000779 (+155.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Clippy لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000779 (+155.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Clippy (CLIPPY)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Clippy واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Clippy؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار رمز Clippy (CLIPPY):
1. المعنويات السوقية والضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي حول عملة الميم هذه 2. حجم التداول والسيولة في البورصات 3. تفاعل المجتمع ونمو عدد الحائزين عليها 4. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وأداء البيتكوين 5. التطورات في الوظائف أو الشراكات المعلنة 6. تحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة 7. إدراجات البورصات وإمكانية الوصول إليها 8. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على عملات الميم 9. توصيات المؤثرين أو الإشارات إليهم 10. ديناميكيات العرض والتغييرات في الاقتصاديات الخاصة بالرمز.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Clippy اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر كليبي (CLIPPY) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وتتبع المحفظة الاستثمارية، وتحليل معنويات السوق، والفرص الاستثمارية المحتملة، والبقاء على اطلاع دائم على تقلبات هذا الرمز الميمي. يساعد السعر في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد أوقات الدخول/الخروج بفعالية.
توقعات أسعار Clippy
Clippy (CLIPPY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLIPPY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرClippy (CLIPPY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Clippy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Clippy الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLIPPY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Clippy.
كيفية شراء واستثمار Clippy
هل أنت مستعد للبدء مع Clippy؟ شراء CLIPPY سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Clippy. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Clippy (CLIPPY).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Clippy فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Clippy
يسمح لك امتلاك Clippy بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Clippy (CLIPPY) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
إذا كان Clippy سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Clippy المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Clippy اليوم؟
سعر Clippy اليوم هو $ 0.001279. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Clippy استثمارًا جيدًا؟
لا تزال Clippy عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في CLIPPY، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Clippy؟
تم تداول Clippy بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Clippy؟
يتم تحديث سعر CLIPPY المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Clippy بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر CLIPPY لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Clippy؟
يتأثر سعر CLIPPY بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
89,120.64
-1.29%
ETH
2,937.64
-2.16%
SOL
127.98
-1.89%
XMR
496.8
-3.87%
RIVER
50.1945
+9.06%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ CLIPPY على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج CLIPPY/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Clippy ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Clippy هذا العام؟
قد يرتفع سعر Clippy هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Clippy (CLIPPY) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:50:45 (UTC+8)
تحديثات Clippy (CLIPPY) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
01-20 22:09:49
تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57
تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض لفترة وجيزة
01-19 16:31:41
تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46
تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00
المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43
تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.