سعر Clippy اليوم

السعر المباشر لمشروع Clippy (CLIPPY) اليوم هو $ 0.001279، مع تغير بنسبة 155.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLIPPY الحالي إلى USD هو $ 0.001279 لكل CLIPPY.

يحتل Clippy حاليًا المرتبة #3786 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CLIPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLIPPY بين $ 0.0005 (أدنى) و$ 0.001793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.002493578943262639، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00005534295151714.

على المدى القصير، تحرك CLIPPY بمقدار -5.47% خلال الساعة الماضية و+155.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.01K.

معلومات سوق Clippy (CLIPPY)

التصنيف No.3786 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 999,999,890 999,999,890 999,999,890 إجمالي العرض 999,999,890 999,999,890 999,999,890 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Clippy هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.01K. العرض المتداول لـ CLIPPY يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999890. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.28M.