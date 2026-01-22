البورصةDEX+
سعر Clippy المباشر اليوم هو 0.001279 USD. القيمة السوقية لـ CLIPPY هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLIPPY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Clippy المباشر اليوم هو 0.001279 USD. القيمة السوقية لـ CLIPPY هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLIPPY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

المزيد عن CLIPPY

معلومات سعر CLIPPY

ما هو CLIPPY

الموقع الرسمي لـ CLIPPY

اقتصاد توكن CLIPPY

توقعات سعر CLIPPY

سجل CLIPPY

دليل شراء CLIPPY

محول عملة CLIPPY إلى الفيات

CLIPPY العقود الفورية

CLIPPY عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Clippy

Clippy السعر(CLIPPY)

السعر المباشر لـ 1 CLIPPY إلى USD:

$0.001279
$0.001279$0.001279
+155.80%1D
USD
مخطط أسعار Clippy (CLIPPY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:50:45 (UTC+8)

سعر Clippy اليوم

السعر المباشر لمشروع Clippy (CLIPPY) اليوم هو $ 0.001279، مع تغير بنسبة 155.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLIPPY الحالي إلى USD هو $ 0.001279 لكل CLIPPY.

يحتل Clippy حاليًا المرتبة #3786 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CLIPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLIPPY بين $ 0.0005 (أدنى) و$ 0.001793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.002493578943262639، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00005534295151714.

على المدى القصير، تحرك CLIPPY بمقدار -5.47% خلال الساعة الماضية و+155.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.01K.

معلومات سوق Clippy (CLIPPY)

No.3786

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.01K
$ 27.01K$ 27.01K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

0.00
0.00 0.00

999,999,890
999,999,890 999,999,890

999,999,890
999,999,890 999,999,890

0.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Clippy هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.01K. العرض المتداول لـ CLIPPY يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999890. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.28M.

سجل سعر Clippy بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
24 ساعة منخفض
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005

$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714

-5.47%

+155.80%

+155.80%

+155.80%

سجل سعر Clippy (CLIPPY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Clippy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000779+155.80%
30 يوم$ +0.000779+155.80%
60 يوم$ +0.000779+155.80%
90 يوم$ +0.000779+155.80%
تغير سعر Clippy اليوم

سجل اليوم CLIPPY تغيرًا $ +0.000779 (+155.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Clippy لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000779 (+155.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Clippy لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CLIPPY تغييرًا في $ +0.000779 (+155.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Clippy لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000779 (+155.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Clippy (CLIPPY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Clippy.

تحليل AI لـ Clippy

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Clippy واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Clippy؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار رمز Clippy (CLIPPY):

1. المعنويات السوقية والضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي حول عملة الميم هذه
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. تفاعل المجتمع ونمو عدد الحائزين عليها
4. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وأداء البيتكوين
5. التطورات في الوظائف أو الشراكات المعلنة
6. تحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة
7. إدراجات البورصات وإمكانية الوصول إليها
8. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على عملات الميم
9. توصيات المؤثرين أو الإشارات إليهم
10. ديناميكيات العرض والتغييرات في الاقتصاديات الخاصة بالرمز.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Clippy اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كليبي (CLIPPY) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وتتبع المحفظة الاستثمارية، وتحليل معنويات السوق، والفرص الاستثمارية المحتملة، والبقاء على اطلاع دائم على تقلبات هذا الرمز الميمي. يساعد السعر في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد أوقات الدخول/الخروج بفعالية.

توقعات أسعار Clippy

Clippy (CLIPPY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLIPPY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرClippy (CLIPPY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Clippy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Clippy الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLIPPY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Clippy.

كيفية شراء واستثمار Clippy

هل أنت مستعد للبدء مع Clippy؟ شراء CLIPPY سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Clippy. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Clippy (CLIPPY).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Clippy فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Clippy (CLIPPY)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Clippy

يسمح لك امتلاك Clippy بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Clippy (CLIPPY) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

Clippy المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Clippy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Clippy الرسمي
مستكشف الكتل

اكتشف المزيد عن Clippy

CLIPPY USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CLIPPY باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CLIPPY USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Clippy (CLIPPY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Clippy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCLIPPY
$0.001279
$0.001279$0.001279
+155.80%
0.00% (USDT)

إخلاء المسؤولية

