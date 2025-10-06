سعر Baby Shark Universe المباشر اليوم هو 0.2337 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BSU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BSU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Baby Shark Universe المباشر اليوم هو 0.2337 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BSU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BSU بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Baby Shark Universe

Baby Shark Universe السعر(BSU)

السعر المباشر لـ 1 BSU إلى USD:

$0.2337
$0.2337$0.2337
+4.54%1D
USD
مخطط أسعار Baby Shark Universe (BSU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:38:49 (UTC+8)

معلومات سعر Baby Shark Universe (BSU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.20498
$ 0.20498$ 0.20498
24 ساعة منخفض
$ 0.23373
$ 0.23373$ 0.23373
24 ساعة مرتفع

$ 0.20498
$ 0.20498$ 0.20498

$ 0.23373
$ 0.23373$ 0.23373

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+2.53%

+4.54%

-1.48%

-1.48%

سعر Baby Shark Universe (BSU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2337. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BSU بين أدنى سعر $ 0.20498 وأعلى سعر $ 0.23373، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBSU على الإطلاق هو $ 0.37631193723515616، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.05070113905338495.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BSU +2.53% على مدار الساعة الماضية، +4.54% على مدار 24 ساعة، و -1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Shark Universe (BSU)

No.602

$ 39.26M
$ 39.26M$ 39.26M

$ 70.76K
$ 70.76K$ 70.76K

$ 198.65M
$ 198.65M$ 198.65M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Shark Universe هي $ 39.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.76K. العرض المتداول لـ BSU يبلغ 168.00M، مع إجمالي عرض 850000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 198.65M.

سجل سعر Baby Shark Universe (BSU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Baby Shark Universe لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0101492+4.54%
30 يوم$ -0.09487-28.88%
60 يوم$ +0.12494+114.87%
90 يوم$ +0.2237+2,237.00%
تغير سعر Baby Shark Universe اليوم

سجل اليوم BSU تغيرًا $ +0.0101492 (+4.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Baby Shark Universe لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.09487 (-28.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Baby Shark Universe لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BSU تغييرًا في $ +0.12494 (+114.87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Baby Shark Universe لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2237 (+2,237.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Baby Shark Universe (BSU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Baby Shark Universe.

ما هو Baby Shark Universe ( BSU )

منصة Baby Shark Universe (BSU) هي منصة ترفيه وأصول رقمية هجينة، تستفيد من الملكية الفكرية المعترف بها عالميًا لشركة بيبي شارك لربط مستخدمي Web2 بمنظومة Web3. يهدف المشروع إلى دمج قاعدته الجماهيرية الواسعة في عالم Web3 بشكل طبيعي، وبناء نموذج اقتصادي مستدام من خلال تجارب رقمية متنوعة، تشمل الألعاب، والرموز غير القابلة للاستبدال، وعالم الميتافيرس.

متوفر Baby Shark Universe على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Baby Shark Universe الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BSUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Baby Shark Universe على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Baby Shark Universe سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Baby Shark Universe (USD)

كم ستكون قيمة Baby Shark Universe (BSU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Baby Shark Universe (BSU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Baby Shark Universe.

تحقق الآن من توقعات سعر Baby Shark Universe!

توكنوميكس Baby Shark Universe (BSU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Baby Shark Universe (BSU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BSU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Baby Shark Universe ( BSU )

هل تبحث عن كيفية شراء Baby Shark Universe؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Baby Shark Universe على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BSU إلى العملات المحلية

1 Baby Shark Universe (BSU) إلى VND
6,149.8155
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AUD
A$0.352887
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى GBP
0.175275
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى EUR
0.198645
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى USD
$0.2337
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MYR
RM0.979203
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TRY
9.803715
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى JPY
¥35.5224
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ARS
ARS$344.181675
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى RUB
18.518388
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى INR
20.631036
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى IDR
Rp3,894.998442
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PHP
13.729875
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى EGP
￡E.11.075043
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BRL
R$1.250295
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى CAD
C$0.324843
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BDT
28.609554
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى NGN
340.17372
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى COP
$902.3157
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ZAR
R.4.007955
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى UAH
9.841107
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TZS
T.Sh.575.614785
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى VES
Bs50.7129
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى CLP
$219.9117
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PKR
Rs66.258624
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى KZT
124.704657
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى THB
฿7.560195
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TWD
NT$7.146546
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AED
د.إ0.857679
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى CHF
Fr0.184623
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى HKD
HK$1.815849
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AMD
֏89.539818
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MAD
.د.م2.157051
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MXN
$4.309428
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SAR
ريال0.876375
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ETB
Br35.445279
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى KES
KSh30.191703
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى JOD
د.أ0.1656933
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PLN
0.848331
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى RON
лв1.021269
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SEK
kr2.194443
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BGN
лв0.392616
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى HUF
Ft78.0558
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى CZK
4.88433
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى KWD
د.ك0.0715122
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ILS
0.759525
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BOB
Bs1.614867
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AZN
0.39729
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TJS
SM2.159388
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى GEL
0.635664
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AOA
Kz213.033909
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BHD
.د.ب0.0878712
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BMD
$0.2337
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى DKK
kr1.500354
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى HNL
L6.155658
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MUR
10.635687
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى NAD
$4.035999
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى NOK
kr2.334663
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى NZD
$0.401964
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PAB
B/.0.2337
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PGK
K0.983877
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى QAR
ر.ق0.850668
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى RSD
дин.23.547612
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى UZS
soʻm2,815.662003
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ALL
L19.413459
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ANG
ƒ0.418323
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى AWG
ƒ0.42066
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BBD
$0.4674
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BAM
KM0.390279
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BIF
Fr689.1813
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BND
$0.301473
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BSD
$0.2337
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى JMD
$37.504176
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى KHR
942.336825
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى KMF
Fr98.3877
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى LAK
5,080.434681
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى LKR
රු71.182683
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MDL
L3.9729
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MGA
Ar1,043.302236
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MOP
P1.871937
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MVR
3.57561
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MWK
MK405.728907
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى MZN
MT14.93343
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى NPR
रु33.02181
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى PYG
1,657.4004
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى RWF
Fr339.5661
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SBD
$1.921014
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SCR
3.344247
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SRD
$9.240498
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SVC
$2.044875
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى SZL
L4.035999
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TMT
m0.81795
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TND
د.ت0.6861432
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى TTD
$1.586823
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى UGX
Sh814.2108
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى XAF
Fr131.8068
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى XCD
$0.63099
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى XOF
Fr131.8068
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى XPF
Fr23.8374
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BWP
P3.325551
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى BZD
$0.469737
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى CVE
$22.124379
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى DJF
Fr41.5986
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى DOP
$14.970822
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى DZD
د.ج30.35763
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى FJD
$0.525825
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى GNF
Fr2,032.0215
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى GTQ
Q1.790142
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى GYD
$48.941454
1 Baby Shark Universe (BSU) إلى ISK
kr28.7451

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Baby Shark Universe، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Baby Shark Universe الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Baby Shark Universe

كم يساوي Baby Shark Universe (BSU) اليوم؟
سعر BSU المباشر في USD هو USD 0.2337، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BSU إلى USD الحالي؟
سعر BSU إلى USD الحالي هو $ 0.2337. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Baby Shark Universe ؟
القيمة السوقية لعملة BSU هي $ 39.26M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BSU؟
العرض المتداول لتوكن BSU هو 168.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BSU؟
حقق BSU سعرًا قياسيًا قدره 0.37631193723515616 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BSU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.05070113905338495 BSU.
ما هو حجم تداول BSU؟
حجم تداول BSU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 70.76K USD.
هل سترتفع BSU هذا العام؟
قد يرتفع BSU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BSU لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Baby Shark Universe (BSU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

حاسبة BSU إلى USD

المبلغ

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.2337 USD

تداول BSU

/USDTBSU
$0.2337
$0.2337$0.2337
+4.59%

