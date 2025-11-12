توكنوميكس Baby Shark Universe (BSU)
منصة Baby Shark Universe (BSU) هي منصة ترفيه وأصول رقمية هجينة، تستفيد من الملكية الفكرية المعترف بها عالميًا لشركة بيبي شارك لربط مستخدمي Web2 بمنظومة Web3. يهدف المشروع إلى دمج قاعدته الجماهيرية الواسعة في عالم Web3 بشكل طبيعي، وبناء نموذج اقتصادي مستدام من خلال تجارب رقمية متنوعة، تشمل الألعاب، والرموز غير القابلة للاستبدال، وعالم الميتافيرس.
توكنوميكس Baby Shark Universe (BSU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Baby Shark Universe (BSU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن BSU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSU التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSU، استكشف السعر المباشر لتوكن BSU!
كيفية شراء BSU
هل أنت مهتم بإضافة Baby Shark Universe (BSU) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء BSU ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Baby Shark Universe (BSU)
يساعد تحليل تاريخ أسعار BSU المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر BSU
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BSU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BSU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
