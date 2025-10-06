ما هو Boom ( BOOM )

Boom هي منصة رائدة لتحفيز البيانات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لسد الفجوة بين الأنشطة خارج السلسلة واقتصادات السلسلة. انطلاقًا من GamerBoom، تدعم المنصة الآن ليس فقط الألعاب، بل أيضًا الشبكات الاجتماعية، والأصول الحقيقية (RWA)، وأسواق رأس المال على نطاق الإنترنت من خلال بنية تحتية ذكية لامركزية للبيانات. Boom هي منصة رائدة لتحفيز البيانات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لسد الفجوة بين الأنشطة خارج السلسلة واقتصادات السلسلة. انطلاقًا من GamerBoom، تدعم المنصة الآن ليس فقط الألعاب، بل أيضًا الشبكات الاجتماعية، والأصول الحقيقية (RWA)، وأسواق رأس المال على نطاق الإنترنت من خلال بنية تحتية ذكية لامركزية للبيانات.

متوفر Boom على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Boom الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين BOOMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Boom على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Boom سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Boom (USD)

كم ستكون قيمة Boom (BOOM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Boom (BOOM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Boom.

تحقق الآن من توقعات سعر Boom!

توكنوميكس Boom (BOOM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Boom (BOOM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOOM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Boom ( BOOM )

هل تبحث عن كيفية شراء Boom؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Boom على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BOOM إلى العملات المحلية

جرب المحول

Boom المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Boom، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Boom كم يساوي Boom (BOOM) اليوم؟ سعر BOOM المباشر في USD هو USD 0.026485 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر BOOM إلى USD الحالي؟ $ 0.026485 . راجع سعر BOOM إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Boom ؟ القيمة السوقية لعملة BOOM هي $ 6.51M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن BOOM؟ العرض المتداول لتوكن BOOM هو 245.72M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOOM؟ حقق BOOM سعرًا قياسيًا قدره 0.10212728909564246 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOOM؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.006827737632749464 BOOM . ما هو حجم تداول BOOM؟ حجم تداول BOOM المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 680.47K USD . هل سترتفع BOOM هذا العام؟ قد يرتفع BOOM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOOM لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات Boom (BOOM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8) نوع معلومات 10-28 21:35:49 تحديثات المجال بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد 10-28 14:23:33 تحديثات المجال عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89% 10-27 21:40:25 تحديثات المجال كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي 10-27 16:29:31 تحديثات المجال رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق 10-26 23:17:37 تحديثات المجال البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار 10-26 19:10:22 تحديثات المجال مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025