استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Alibaba نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 179.78 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Alibaba نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 188.769 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر BABAON هو $ 198.2074 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر BABAON هو $ 208.1178 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BABAON في عام 2029 هو $ 218.5237 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BABAON في عام 2030 هو $ 229.4498 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alibaba نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 373.7497.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Alibaba نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 608.7988.