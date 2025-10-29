استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ATLA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 55.1582 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ATLA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 57.9161 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ATLA هو $ 60.8119 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ATLA هو $ 63.8525 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ATLA في عام 2029 هو $ 67.0451 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ATLA في عام 2030 هو $ 70.3973 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ATLA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 114.6699.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ATLA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 186.7852.