منصة العقود الذكية المعيارية متعددة الطبقات، المتوافقة مع آلات القيمة الإلكترونية (EVM)، وشبكة بلوكتشين، التي تُركز على الأمان واللامركزية، مع الحفاظ على قابلية التوسع والتشغيل البيني. ATLETA هي بنية تحتية مصممة لحماية وتسريع رقمنة الرياضة، وترميز السلع التناظرية، وتحويل أسواق الرياضة من أسواق خاصة إلى عامة. كُتبت ATLETA بلغة RUST وبُنيت باستخدام إطار عمل Substrate، وهي ترث العديد من البدائيات التقنية والاقتصادية المُجرّبة، مما يُتيح كفاءة أعلى في المعاملات، وضمانات تسوية، ونماذج برمجة أوسع نطاقًا من الشبكات العامة البديلة.