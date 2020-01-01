توكنوميكس The Arena (ARENA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Arena (ARENA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Arena (ARENA) The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. الموقع الرسمي: https://arena.social/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 اشتر ARENA الآن!

توكنوميكس The Arena (ARENA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Arena (ARENA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.75M $ 20.75M $ 20.75M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.77B $ 2.77B $ 2.77B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.90M $ 74.90M $ 74.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 السعر الحالي: $ 0.00749 $ 0.00749 $ 0.00749 معرفة المزيد عن سعر The Arena (ARENA)

توكنوميكس The Arena (ARENA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Arena (ARENA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARENA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARENA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARENA، استكشف السعر المباشر لتوكن ARENA!

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