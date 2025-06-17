شعار The Arena

The Arena السعر(ARENA)

USD

مخطط أسعار The Arena (ARENA) المباشر

$0.01577
$0.01577$0.01577
+97.12%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ARENA

السعر الحالي لـ The Arena (ARENA) اليوم هو 0.01577 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 38.63M USD. يتم تحديث سعر من ARENA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق The Arena:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.92M USD
- تغير سعر The Arena خلال اليوم هو +97.12%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 2.45B USD

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ARENA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار The Arena لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0077698+97.12%
30 يوم$ +0.00777+97.12%
60 يوم$ +0.00777+97.12%
90 يوم$ +0.00777+97.12%
تغير سعر The Arena اليوم

سجل اليوم ARENA تغيرًا $ +0.0077698 (+97.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The Arena لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00777 (+97.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The Arena لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARENA تغييرًا في $ +0.00777 (+97.12%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The Arena لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00777 (+97.12%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ARENA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار The Arena: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.0214
$ 0.0214$ 0.0214

$ 0.0214
$ 0.0214$ 0.0214

0.00%

+97.12%

+97.12%

ARENA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 38.63M
$ 38.63M$ 38.63M

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

2.45B
2.45B 2.45B

ما هو The Arena ( ARENA )

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

متوفر The Arena على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك The Arena الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر The Arena

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل The Arena، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ARENA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارThe Arena.

سجل أسعار The Arena

يوفر تتبع مسار سعر ARENA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ARENA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار The Arena.

توكنوميكس The Arena (ARENA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس The Arena (ARENA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ARENA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء The Arena ( ARENA )

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عملة ARENA إلى العملات المحلية

1 ARENA إلى VND
414.98755
1 ARENA إلى AUD
A$0.0242858
1 ARENA إلى GBP
0.0116698
1 ARENA إلى EUR
0.0135622
1 ARENA إلى USD
$0.01577
1 ARENA إلى MYR
RM0.0668648
1 ARENA إلى TRY
0.6233881
1 ARENA إلى JPY
¥2.2887001
1 ARENA إلى RUB
1.2377873
1 ARENA إلى INR
1.3623703
1 ARENA إلى IDR
Rp258.5245488
1 ARENA إلى KRW
21.6323398
1 ARENA إلى PHP
0.8958937
1 ARENA إلى EGP
￡E.0.7902347
1 ARENA إلى BRL
R$0.0865773
1 ARENA إلى CAD
C$0.0214472
1 ARENA إلى BDT
1.9277248
1 ARENA إلى NGN
24.336264
1 ARENA إلى UAH
0.6549281
1 ARENA إلى VES
Bs1.60854
1 ARENA إلى PKR
Rs4.4673256
1 ARENA إلى KZT
8.1794259
1 ARENA إلى THB
฿0.5145751
1 ARENA إلى TWD
NT$0.4660035
1 ARENA إلى AED
د.إ0.0578759
1 ARENA إلى CHF
Fr0.0127737
1 ARENA إلى HKD
HK$0.1236368
1 ARENA إلى MAD
.د.م0.1436647
1 ARENA إلى MXN
$0.2994723

The Arena المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Arena، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب The Arena الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ARENA
ARENA
USD
USD

1 ARENA = 0.01577 USD

تداول

USDTARENA
$0.01577
$0.01577$0.01577
+97.12%

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