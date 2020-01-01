توكنوميكس Areon Network (AREA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Areon Network (AREA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Areon Network (AREA) Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. الموقع الرسمي: https://areon.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.areon.network/ مستكشف الكتل: https://areonscan.com اشتر AREA الآن!

توكنوميكس Areon Network (AREA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Areon Network (AREA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 السعر الحالي: $ 0.01495 $ 0.01495 $ 0.01495 معرفة المزيد عن سعر Areon Network (AREA)

توكنوميكس Areon Network (AREA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Areon Network (AREA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AREA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AREA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AREA، استكشف السعر المباشر لتوكن AREA!

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