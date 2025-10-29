استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Amazon.com xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 230.65 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Amazon.com xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 242.1825 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AMZNX هو $ 254.2916 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AMZNX هو $ 267.0062 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AMZNX في عام 2029 هو $ 280.3565 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AMZNX في عام 2030 هو $ 294.3743 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Amazon.com xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 479.5047.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Amazon.com xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 781.0627.