استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع AMD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 259.01 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد AMD نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 271.9605 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AMDON هو $ 285.5585 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AMDON هو $ 299.8364 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AMDON في عام 2029 هو $ 314.8282 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AMDON في عام 2030 هو $ 330.5696 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AMD نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 538.4631.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر AMD نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 877.0997.