سعر AGI Alpha المباشر اليوم هو 0.0070001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AGIALPHA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AGIALPHA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AGI Alpha

AGI Alpha السعر(AGIALPHA)

السعر المباشر لـ 1 AGIALPHA إلى USD:

$0.0070001$0.0070001
-5.78%1D
USD
مخطط أسعار AGI Alpha (AGIALPHA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:33:10 (UTC+8)

معلومات سعر AGI Alpha (AGIALPHA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

0.00%

-5.77%

+6.06%

+6.06%

سعر AGI Alpha (AGIALPHA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0070001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AGIALPHA بين أدنى سعر $ 0.0069202 وأعلى سعر $ 0.0088، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAGIALPHA على الإطلاق هو $ 0.049960137859604584، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000577276480339268.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AGIALPHA 0.00% على مدار الساعة الماضية، -5.77% على مدار 24 ساعة، و +6.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1275

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AGI Alpha هي $ 7.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 582.28. العرض المتداول لـ AGIALPHA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996903.81. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.00M.

سجل سعر AGI Alpha (AGIALPHA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AGI Alpha لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000429427-5.77%
30 يوم$ +0.0026001+59.09%
60 يوم$ -0.0079999-53.34%
90 يوم$ -0.0079999-53.34%
تغير سعر AGI Alpha اليوم

سجل اليوم AGIALPHA تغيرًا $ -0.000429427 (-5.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AGI Alpha لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0026001 (+59.09%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AGI Alpha لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AGIALPHA تغييرًا في $ -0.0079999 (-53.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AGI Alpha لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0079999 (-53.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AGI Alpha (AGIALPHA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AGI Alpha.

ما هو AGI Alpha ( AGIALPHA )

في كل مرة يُكمل فيها عميل ذكاء اصطناعي مهمةً على شبكة AGI Alpha، يتحول الرمز إلى $AGIALPHA. هذا يعني أن نشاطًا أكبر للبروتوكول = طلبًا أكبر على AGIALPHA$. قيمة الرمز مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتبني، وليس بالضجة الإعلامية.

متوفر AGI Alpha على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AGI Alpha الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AGIALPHAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AGI Alpha على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AGI Alpha سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AGI Alpha (USD)

كم ستكون قيمة AGI Alpha (AGIALPHA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AGI Alpha (AGIALPHA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AGI Alpha.

تحقق الآن من توقعات سعر AGI Alpha!

توكنوميكس AGI Alpha (AGIALPHA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AGI Alpha (AGIALPHA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AGIALPHA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AGI Alpha ( AGIALPHA )

هل تبحث عن كيفية شراء AGI Alpha؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AGI Alpha على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AGIALPHA إلى العملات المحلية

1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى VND
184.2076315
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AUD
A$0.010570151
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى GBP
0.005250075
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى EUR
0.005950085
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى USD
$0.0070001
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MYR
RM0.029330419
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TRY
0.293654195
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى JPY
¥1.0640152
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ARS
ARS$10.309397275
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى RUB
0.554687924
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى INR
0.617968828
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى IDR
Rp116.668286666
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PHP
0.411255875
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى EGP
￡E.0.331734739
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BRL
R$0.037450535
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى CAD
C$0.009730139
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BDT
0.856952242
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى NGN
10.18934556
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى COP
$27.0273861
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ZAR
R.0.120051715
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى UAH
0.294774211
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TZS
T.Sh.17.241596305
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى VES
Bs1.5190217
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى CLP
$6.5870941
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PKR
Rs1.984668352
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى KZT
3.735323361
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى THB
฿0.226453235
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TWD
NT$0.214063058
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AED
د.إ0.025690367
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى CHF
Fr0.005530079
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى HKD
HK$0.054390777
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AMD
֏2.682018314
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MAD
.د.م0.064610923
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MXN
$0.129081844
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SAR
ريال0.026250375
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ETB
Br1.061705167
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى KES
KSh0.904342919
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى JOD
د.أ0.0049630709
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PLN
0.025410363
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى RON
лв0.030590437
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SEK
kr0.065730939
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BGN
лв0.011760168
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى HUF
Ft2.3380334
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى CZK
0.14630209
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى KWD
د.ك0.0021420306
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ILS
0.022750325
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BOB
Bs0.048370691
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AZN
0.01190017
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TJS
SM0.064680924
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى GEL
0.019040272
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AOA
Kz6.381081157
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BHD
.د.ب0.0026320376
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BMD
$0.0070001
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى DKK
kr0.044940642
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى HNL
L0.184382634
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MUR
0.318574551
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى NAD
$0.120891727
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى NOK
kr0.069930999
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى NZD
$0.012040172
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PAB
B/.0.0070001
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PGK
K0.029470421
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى QAR
ر.ق0.025480364
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى RSD
дин.0.705330076
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى UZS
soʻm84.338534819
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ALL
L0.581498307
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ANG
ƒ0.012530179
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى AWG
ƒ0.01260018
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BBD
$0.0140002
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BAM
KM0.011690167
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BIF
Fr20.6432949
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BND
$0.009030129
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BSD
$0.0070001
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى JMD
$1.123376048
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى KHR
28.226153225
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى KMF
Fr2.9470421
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى LAK
152.176083913
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى LKR
රු2.132160459
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MDL
L0.1190017
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MGA
Ar31.250406428
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MOP
P0.056070801
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MVR
0.10710153
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MWK
MK12.152943611
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى MZN
MT0.44730639
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى NPR
रु0.98911413
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى PYG
49.6447092
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى RWF
Fr10.1711453
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SBD
$0.057540822
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SCR
0.100171431
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SRD
$0.276783954
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SVC
$0.061250875
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى SZL
L0.120891727
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TMT
m0.02450035
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TND
د.ت0.0205522936
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى TTD
$0.047530679
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى UGX
Sh24.3883484
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى XAF
Fr3.9480564
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى XCD
$0.01890027
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى XOF
Fr3.9480564
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى XPF
Fr0.7140102
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BWP
P0.099611423
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى BZD
$0.014070201
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى CVE
$0.662699467
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى DJF
Fr1.2460178
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى DOP
$0.448426406
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى DZD
د.ج0.90931299
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى FJD
$0.015750225
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى GNF
Fr60.8658695
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى GTQ
Q0.053620766
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى GYD
$1.465960942
1 AGI Alpha (AGIALPHA) إلى ISK
kr0.8610123

AGI Alpha المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AGI Alpha، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب AGI Alpha الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AGI Alpha

كم يساوي AGI Alpha (AGIALPHA) اليوم؟
سعر AGIALPHA المباشر في USD هو USD 0.0070001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AGIALPHA إلى USD الحالي؟
سعر AGIALPHA إلى USD الحالي هو $ 0.0070001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AGI Alpha ؟
القيمة السوقية لعملة AGIALPHA هي $ 7.00M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AGIALPHA؟
العرض المتداول لتوكن AGIALPHA هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AGIALPHA؟
حقق AGIALPHA سعرًا قياسيًا قدره 0.049960137859604584 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AGIALPHA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000577276480339268 AGIALPHA.
ما هو حجم تداول AGIALPHA؟
حجم تداول AGIALPHA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 582.28 USD.
هل سترتفع AGIALPHA هذا العام؟
قد يرتفع AGIALPHA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AGIALPHA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات AGI Alpha (AGIALPHA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

