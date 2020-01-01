توكنوميكس ABBC Coin (ABBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ABBC Coin (ABBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ABBC Coin (ABBC) ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. الموقع الرسمي: https://abbccoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://e.abbcnet.io/ اشتر ABBC الآن!

توكنوميكس ABBC Coin (ABBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ABBC Coin (ABBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M إجمالي العرض: $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B العرض المتداول: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 السعر الحالي: $ 0.007229 $ 0.007229 $ 0.007229 معرفة المزيد عن سعر ABBC Coin (ABBC)

توكنوميكس ABBC Coin (ABBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ABBC Coin (ABBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABBC، استكشف السعر المباشر لتوكن ABBC!

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