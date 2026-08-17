سعر 8 Ball اليوم

السعر المباشر لمشروع 8 Ball (SN125) اليوم هو $ 0.640251، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN125 الحالي إلى USD هو $ 0.640251 لكل SN125.

يحتل 8 Ball حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,906,010، مع عرض متداول قدره 2.98M SN125. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN125 بين $ 0.630889 (أدنى) و$ 0.646023 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.62، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00913542.

على المدى القصير، تحرك SN125 بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-5.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.02K.

معلومات سوق 8 Ball (SN125)

القيمة السوقية $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M الحجم (24 ساعة) $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M إمداد دورة التداول 2.98M 2.98M 2.98M إجمالي العرض 2,976,973.748507168 2,976,973.748507168 2,976,973.748507168

القيمة السوقية الحالية لـ 8 Ball هي $ 1.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.02K. العرض المتداول لـ SN125 يبلغ 2.98M، مع إجمالي عرض 2976973.748507168. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.91M.