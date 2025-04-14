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سعر 666 (666) المباشر لليوم هو USD 0.11798 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر 666 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 666 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 666 خلال اليوم هو +0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر 666 (666) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 666 مقابل USD هو $ +0.00083889 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 666 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 666 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 666 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083889 +0.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 666 (666)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 666: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.112391$ 0.112391 $ 0.112391 24 ساعة مرتفع $ 0.119731$ 0.119731 $ 0.119731 عالية طوال الوقت $ 0.119731$ 0.119731 $ 0.119731 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +0.72% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق 666 (666)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: