سعر 3place اليوم

السعر المباشر لمشروع 3place (3PLACE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 3PLACE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 3PLACE.

يحتل 3place حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,938، مع عرض متداول قدره 972.44M 3PLACE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 3PLACE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 3PLACE بمقدار -1.48% خلال الساعة الماضية و+87.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.21K.

معلومات سوق 3place (3PLACE)

القيمة السوقية $ 231.94K$ 231.94K $ 231.94K الحجم (24 ساعة) $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 231.94K$ 231.94K $ 231.94K إمداد دورة التداول 972.44M 972.44M 972.44M إجمالي العرض 972,444,258.116067 972,444,258.116067 972,444,258.116067

القيمة السوقية الحالية لـ 3place هي $ 231.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.21K. العرض المتداول لـ 3PLACE يبلغ 972.44M، مع إجمالي عرض 972444258.116067. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 231.94K.