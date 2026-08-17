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سعر 375ai المباشر اليوم هو 0.00602136 USD. القيمة السوقية لـ EAT هي 3,943,614 USD. تابع تحديثات أسعار EAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 375ai المباشر اليوم هو 0.00602136 USD. القيمة السوقية لـ EAT هي 3,943,614 USD. تابع تحديثات أسعار EAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EAT

معلومات سعر EAT

ما هو EAT

الوثيقة البيضاء لـ EAT

الموقع الرسمي لـ EAT

اقتصاد توكن EAT

توقعات سعر EAT

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سعر 375ai (EAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EAT إلى USD:

$0.00586917
$0.00586917$0.00586917
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 375ai (EAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:59:07 (UTC+8)

سعر 375ai اليوم

السعر المباشر لمشروع 375ai (EAT) اليوم هو $ 0.00602136، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAT الحالي إلى USD هو $ 0.00602136 لكل EAT.

يحتل 375ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,943,614، مع عرض متداول قدره 213.15M EAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAT بين $ 0.00578247 (أدنى) و$ 0.00638476 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.076463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00540264.

على المدى القصير، تحرك EAT بمقدار -0.79% خلال الساعة الماضية و-6.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.84K.

معلومات سوق 375ai (EAT)

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

213.15M
213.15M 213.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 375ai هي $ 3.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.84K. العرض المتداول لـ EAT يبلغ 213.15M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.17M.

سجل سعر 375ai بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00578247
$ 0.00578247$ 0.00578247
24 ساعة منخفض
$ 0.00638476
$ 0.00638476$ 0.00638476
24 ساعة مرتفع

$ 0.00578247
$ 0.00578247$ 0.00578247

$ 0.00638476
$ 0.00638476$ 0.00638476

$ 0.076463
$ 0.076463$ 0.076463

$ 0.00540264
$ 0.00540264$ 0.00540264

-0.79%

-2.12%

-6.02%

-6.02%

سجل سعر 375ai (EAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 375ai مقابل USD هو $ -0.000130665130901681 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 375ai مقابل USD هو $ -0.0019008560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 375ai مقابل USD هو $ -0.0033712288 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 375ai مقابل USD هو $ -0.000077130304937425 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000130665130901681-2.12%
30 يوم$ -0.0019008560-31.56%
60 يوم$ -0.0033712288-55.98%
90 يوم$ -0.000077130304937425-0.01%

توقعات أسعار 375ai

375ai (EAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر375ai (EAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 375ai نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 375ai الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 375ai.

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نبذة عن 375ai

ما هو السعر الحالي لـ 375ai؟

يُتداول بسعر $0.00602136، وقد أظهرت 375ai حركة سعرية بنسبة -2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم EAT؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 213148147.9999913 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ 375ai؟

تبلغ قيمتها السوقية $3943614، وتحتل المرتبة #2591 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت EAT حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $0.00578247 و$0.00638476، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب 375ai مع فئة Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,DePIN,CoinList Launchpad؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,DePIN,CoinList Launchpad، يتنافس EAT مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 375ai

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:59:07 (UTC+8)

تحديثات 375ai (EAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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