سعر 375ai اليوم

السعر المباشر لمشروع 375ai (EAT) اليوم هو $ 0.00602136، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAT الحالي إلى USD هو $ 0.00602136 لكل EAT.

يحتل 375ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,943,614، مع عرض متداول قدره 213.15M EAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAT بين $ 0.00578247 (أدنى) و$ 0.00638476 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.076463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00540264.

على المدى القصير، تحرك EAT بمقدار -0.79% خلال الساعة الماضية و-6.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.84K.

معلومات سوق 375ai (EAT)

القيمة السوقية $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M الحجم (24 ساعة) $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M إمداد دورة التداول 213.15M 213.15M 213.15M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 375ai هي $ 3.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.84K. العرض المتداول لـ EAT يبلغ 213.15M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.17M.