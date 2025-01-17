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سعر 2025 TOKEN (2025) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.59K . يتم تحديث سعر 2025 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 2025 TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K - تغيير سعر 2025 TOKEN خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M

أداء سعر 2025 TOKEN (2025) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 2025 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 2025 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 2025 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 2025 TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 2025 TOKEN (2025)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 2025 TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105418$ 0.00105418 $ 0.00105418 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) +0.62%

معلومات سوق 2025 TOKEN (2025)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: