معلومات سعر 1DEV (1DEV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00027087 24 ساعة منخفض $ 0.00034069 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00079996 أدنى سعر $ 0.00007646 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -14.19% تغير السعر (7 أيام) +58.00%

سعر 1DEV (1DEV) في الوقت الحقيقي هو $0.00027888. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 1DEV بين أدنى سعر $ 0.00027087 وأعلى سعر $ 0.00034069، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ1DEV على الإطلاق هو $ 0.00079996، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007646.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 1DEV +0.04% على مدار الساعة الماضية، -14.19% على مدار 24 ساعة، و +58.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 1DEV (1DEV)

القيمة السوقية $ 237.04K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 278.87K إمداد دورة التداول 849.96M إجمالي العرض 999,957,587.649775

القيمة السوقية الحالية لـ 1DEV هي $ 237.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1DEV يبلغ 849.96M، مع إجمالي عرض 999957587.649775. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.87K.