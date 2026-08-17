سعر 19 اليوم

السعر المباشر لمشروع 19 (19) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 19 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 19.

يحتل 19 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,597، مع عرض متداول قدره 999.44M 19. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 19 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 19 بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+50.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 19 (19)

القيمة السوقية $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,437,525.475647 999,437,525.475647 999,437,525.475647

القيمة السوقية الحالية لـ 19 هي $ 38.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 19 يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999437525.475647. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.60K.