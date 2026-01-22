سعر Ucan fix life in1day المباشر اليوم هو 0.00378 USD. القيمة السوقية لـ 1 هي 3,780,000 USD. تابع تحديثات أسعار 1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Ucan fix life in1day المباشر اليوم هو 0.00378 USD. القيمة السوقية لـ 1 هي 3,780,000 USD. تابع تحديثات أسعار 1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع Ucan fix life in1day (1) اليوم هو $ 0.00378، مع تغير بنسبة 49.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1 الحالي إلى USD هو $ 0.00378 لكل 1.
يحتل Ucan fix life in1day حاليًا المرتبة #1293 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.78M، مع عرض متداول قدره 1.00B 1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1 بين $ 0.003523 (أدنى) و$ 0.009405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.017344509630410575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.001408711790331318.
على المدى القصير، تحرك 1 بمقدار -5.79% خلال الساعة الماضية و+26.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.83K.
معلومات سوق Ucan fix life in1day (1)
No.1293
$ 3.78M
$ 75.83K
$ 3.78M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Ucan fix life in1day هي $ 3.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.83K. العرض المتداول لـ 1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.78M.
سجل سعر Ucan fix life in1day بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003523
24 ساعة منخفض
$ 0.009405
24 ساعة مرتفع
$ 0.003523
$ 0.009405
$ 0.017344509630410575
$ 0.001408711790331318
-5.79%
-49.74%
+26.00%
+26.00%
سجل سعر Ucan fix life in1day (1) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Ucan fix life in1day لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0037399
-49.74%
30 يوم
$ +0.00078
+26.00%
60 يوم
$ +0.00078
+26.00%
90 يوم
$ +0.00078
+26.00%
تغير سعر Ucan fix life in1day اليوم
سجل اليوم 1 تغيرًا $ -0.0037399 (-49.74%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00078 (+26.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1 تغييرًا في $ +0.00078 (+26.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00078 (+26.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ucan fix life in1day (1)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Ucan fix life in1day واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ucan fix life in1day؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار العملات المشفرة:
1. ديناميكيات العرض والطلب - فالعرض المحدود مع ارتفاع الطلب يدفع الأسعار نحو الصعود. 2. المعنويات السوقية ونفسية المستثمرين - الخوف والجشع والمضاربة تخلق تقلبات كبيرة. 3. الأخبار التنظيمية والسياسات الحكومية - الحظر أو الموافقات يؤثران بشكل كبير على الأسعار. 4. التبني والتطبيق العملي - حالات الاستخدام الواقعية تزيد من القيمة. 5. التطورات التقنية والتحديثات - تحسينات الشبكة تؤثر على الثقة. 6. التغطية الإعلامية واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي - تصور الجمهور يؤثر على عمليات الشراء/البيع. 7. الاستثمار المؤسسي - المستثمرون الكبار يدخلون الأسواق أو يخرجون منها. 8. الأوضاع الاقتصادية - التضخم وأسعار الفائدة والاستقرار المالي العالمي. 9. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى. 10. الحوادث الأمنية واختراقات البورصات.
ملاحظة: لا يمكنني العثور على معلومات محددة حول "Ucan fix life in1day(1)" باعتبارها عملة مشفرة معترف بها. تنطبق هذه العوامل العامة على معظم الأصول الرقمية في سوق العملات المشفرة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Ucan fix life in1day اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر رمز «Ucan fix life in1day» اليوم لعدّة أسباب: تتبع أداء الاستثمار، واتخاذ قرارات الشراء/البيع، وإدارة المحفظة الاستثمارية، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. يساعد السعر في الوقت الحقيقي المتداولين على الاستفادة من الفرص وإدارة المخاطر بفعالية.
توقعات أسعار Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day (1) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 1 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUcan fix life in1day (1) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ucan fix life in1day نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Ucan fix life in1day الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 1 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ucan fix life in1day.
كيفية شراء واستثمار Ucan fix life in1day
هل أنت مستعد للبدء مع Ucan fix life in1day؟ شراء 1 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ucan fix life in1day. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ucan fix life in1day (1).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ucan fix life in1day فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Ucan fix life in1day
يسمح لك امتلاك Ucan fix life in1day بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Ucan fix life in1day (1) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ucan fix life in1day
كم سيبلغ سعر 1 Ucan fix life in1day في عام 2030؟
إذا كان Ucan fix life in1day سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Ucan fix life in1day المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Ucan fix life in1day اليوم؟
سعر Ucan fix life in1day اليوم هو $ 0.00378. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Ucan fix life in1day استثمارًا جيدًا؟
لا تزال Ucan fix life in1day عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في 1، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Ucan fix life in1day؟
تم تداول Ucan fix life in1day بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Ucan fix life in1day؟
يتم تحديث سعر 1 المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Ucan fix life in1day بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر 1 لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Ucan fix life in1day؟
يتأثر سعر 1 بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
89,125.83
-1.28%
ETH
2,940.09
-2.08%
SOL
128.06
-1.83%
XMR
496.06
-4.01%
RIVER
50.4308
+9.58%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ 1 على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج 1/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Ucan fix life in1day ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Ucan fix life in1day هذا العام؟
قد يرتفع سعر Ucan fix life in1day هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Ucan fix life in1day (1) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:49:56 (UTC+8)
تحديثات Ucan fix life in1day (1) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
01-20 22:09:49
تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57
تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض لفترة وجيزة
01-19 16:31:41
تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46
تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00
المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43
تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة
