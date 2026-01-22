البورصةDEX+
سعر Ucan fix life in1day المباشر اليوم هو 0.00378 USD. القيمة السوقية لـ 1 هي 3,780,000 USD. تابع تحديثات أسعار 1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

مخطط أسعار Ucan fix life in1day (1) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:49:56 (UTC+8)

سعر Ucan fix life in1day اليوم

السعر المباشر لمشروع Ucan fix life in1day (1) اليوم هو $ 0.00378، مع تغير بنسبة 49.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1 الحالي إلى USD هو $ 0.00378 لكل 1.

يحتل Ucan fix life in1day حاليًا المرتبة #1293 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.78M، مع عرض متداول قدره 1.00B 1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1 بين $ 0.003523 (أدنى) و$ 0.009405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.017344509630410575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.001408711790331318.

على المدى القصير، تحرك 1 بمقدار -5.79% خلال الساعة الماضية و+26.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.83K.

معلومات سوق Ucan fix life in1day (1)

No.1293

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

$ 75.83K
$ 75.83K$ 75.83K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ucan fix life in1day هي $ 3.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.83K. العرض المتداول لـ 1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.78M.

سجل سعر Ucan fix life in1day بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003523
$ 0.003523$ 0.003523
24 ساعة منخفض
$ 0.009405
$ 0.009405$ 0.009405
24 ساعة مرتفع

$ 0.003523
$ 0.003523$ 0.003523

$ 0.009405
$ 0.009405$ 0.009405

$ 0.017344509630410575
$ 0.017344509630410575$ 0.017344509630410575

$ 0.001408711790331318
$ 0.001408711790331318$ 0.001408711790331318

-5.79%

-49.74%

+26.00%

+26.00%

سجل سعر Ucan fix life in1day (1) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ucan fix life in1day لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0037399-49.74%
30 يوم$ +0.00078+26.00%
60 يوم$ +0.00078+26.00%
90 يوم$ +0.00078+26.00%
تغير سعر Ucan fix life in1day اليوم

سجل اليوم 1 تغيرًا $ -0.0037399 (-49.74%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00078 (+26.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1 تغييرًا في $ +0.00078 (+26.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ucan fix life in1day لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00078 (+26.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ucan fix life in1day (1)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ucan fix life in1day.

تحليل AI لـ Ucan fix life in1day

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Ucan fix life in1day واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ucan fix life in1day؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار العملات المشفرة:

1. ديناميكيات العرض والطلب - فالعرض المحدود مع ارتفاع الطلب يدفع الأسعار نحو الصعود.
2. المعنويات السوقية ونفسية المستثمرين - الخوف والجشع والمضاربة تخلق تقلبات كبيرة.
3. الأخبار التنظيمية والسياسات الحكومية - الحظر أو الموافقات يؤثران بشكل كبير على الأسعار.
4. التبني والتطبيق العملي - حالات الاستخدام الواقعية تزيد من القيمة.
5. التطورات التقنية والتحديثات - تحسينات الشبكة تؤثر على الثقة.
6. التغطية الإعلامية واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي - تصور الجمهور يؤثر على عمليات الشراء/البيع.
7. الاستثمار المؤسسي - المستثمرون الكبار يدخلون الأسواق أو يخرجون منها.
8. الأوضاع الاقتصادية - التضخم وأسعار الفائدة والاستقرار المالي العالمي.
9. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى.
10. الحوادث الأمنية واختراقات البورصات.

ملاحظة: لا يمكنني العثور على معلومات محددة حول "Ucan fix life in1day(1)" باعتبارها عملة مشفرة معترف بها. تنطبق هذه العوامل العامة على معظم الأصول الرقمية في سوق العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Ucan fix life in1day اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز «Ucan fix life in1day» اليوم لعدّة أسباب: تتبع أداء الاستثمار، واتخاذ قرارات الشراء/البيع، وإدارة المحفظة الاستثمارية، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. يساعد السعر في الوقت الحقيقي المتداولين على الاستفادة من الفرص وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار Ucan fix life in1day

Ucan fix life in1day (1) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 1 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUcan fix life in1day (1) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ucan fix life in1day نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ucan fix life in1day الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 1 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ucan fix life in1day.

كيفية شراء واستثمار Ucan fix life in1day

هل أنت مستعد للبدء مع Ucan fix life in1day؟ شراء 1 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ucan fix life in1day. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ucan fix life in1day (1).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ucan fix life in1day فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Ucan fix life in1day (1)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Ucan fix life in1day

يسمح لك امتلاك Ucan fix life in1day بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

Ucan fix life in1day المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ucan fix life in1day، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ucan fix life in1day الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ucan fix life in1day

آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:49:56 (UTC+8)

تحديثات Ucan fix life in1day (1) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
01-20 22:09:49تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض ​​لفترة وجيزة
01-19 16:31:41تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة

Ucan fix life in1day أهم الأخبار

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تصدر مشروع قانون الكريبتو قبل المراجعة في 27 يناير

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تصدر مشروع قانون الكريبتو قبل المراجعة في 27 يناير

January 22, 2026
توكن SKR المنتظر من Solana Mobile متاح الآن

توكن SKR المنتظر من Solana Mobile متاح الآن

January 22, 2026
قامت المحفظة الجديدة باستثمار كبير في "I'm Coming" خلال 6 أيام وحققت بالفعل ربحاً ورقياً قدره 226,000 دولار.

قامت المحفظة الجديدة باستثمار كبير في "I'm Coming" خلال 6 أيام وحققت بالفعل ربحاً ورقياً قدره 226,000 دولار.

January 22, 2026
المزيد

اكتشف المزيد عن Ucan fix life in1day

1 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 1 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 1 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Ucan fix life in1day (1) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ucan fix life in1day المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT1
$0.003779
$0.003779$0.003779
-50.03%
0.00% (USDT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

