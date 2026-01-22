سعر Ucan fix life in1day اليوم

السعر المباشر لمشروع Ucan fix life in1day (1) اليوم هو $ 0.00378، مع تغير بنسبة 49.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1 الحالي إلى USD هو $ 0.00378 لكل 1.

يحتل Ucan fix life in1day حاليًا المرتبة #1293 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.78M، مع عرض متداول قدره 1.00B 1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1 بين $ 0.003523 (أدنى) و$ 0.009405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.017344509630410575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.001408711790331318.

على المدى القصير، تحرك 1 بمقدار -5.79% خلال الساعة الماضية و+26.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.83K.

معلومات سوق Ucan fix life in1day (1)

التصنيف No.1293 القيمة السوقية $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M الحجم (24 ساعة) $ 75.83K$ 75.83K $ 75.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام BSC

