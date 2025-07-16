إطلاق إمكانات توكن MX









توكن MX هو التوكن الأصلي الصادر عن منصة MEXC، ويعمل على دعم نظام MEXC البيئي. توفر منصة MEXC بيئة تداول آمنة ومريحة لعشاق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن MX الاستمتاع بمزايا إضافية.













محتفظين توكن MX يحق لهم المشاركة في أحداث الإيردروب الحصرية الشهرية.للمشاركة والمطالبة بالمكافآت، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ MEXC واختر [Kickstarter] ضمن قسم [الأحداث] في قائمة التنقل بالصفحة الرئيسية.









المشاركة في أحداث Kickstarter تتيح للمستخدمين الحصول على مكافآت إيردروب مجانية لتوكن جديد. لا يتم قفل توكن MX المستخدم في المشاركة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى جميع أحداث Kickstarter التي تستوفي معايير الأهلية في نفس الوقت.





يرجى ملاحظة أن أحداث Kickstarter تتطلب شروطاً للمشاركة، حيث يجب امتلاك حد أدنى من توكن MX للتأهل. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد عدد المستخدمين المؤهلين الذين تدعوهم، زاد معامل المساهمة الخاص بك، وبالتالي زادت حصتك من المكافآت.





لمزيد من التفاصيل حول متطلبات المشاركة في برنامج Kickstarter، يرجى الرجوع إلى الدليل: كيفية المشاركة في Kickstarter؟









تقدم MEXC رسوم تداول منخفضة للغاية، حيث تبلغ رسوم تداول العقود الفورية 0% لصانعي السوق و0.05% للمستفيدين. وتبلغ رسوم تداول العقود الآجلة 0% لصانعي السوق و0.02% للمستفيدين.





يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام MX لتعويض رسوم العقود الفورية وعقود USDT-M الآجلة بنسبة 20%. إذا احتفظوا بأكثر من 500 MX لمدة يوم واحد متواصل، فيمكنهم الاستمتاع بخصم 50% على رسوم العقود الفورية والعقود الآجلة.









ملاحظة: قد تختلف معدلات الرسوم حسب البلد أو المنطقة. يرجى الرجوع إلى المعدلات المعروضة في صفحة معدلات الرسوم









توفر منصة MEXC نظام عمولة الإحالة. من خلال دعوة الأصدقاء للتداول على MEXC، يمكن للمستخدمين كسب عمولة تُحسب كنسبة من حجم تداولاتهم. لا يتم تسوية هذه العمولة لمرة واحدة: لكل معاملة يكملها الصديق المدعو، سيحصل المُحيل على نسبة مئوية من رسوم التداول كعمولة.





انتقل إلى الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الرئيسية لمنصة MEXC، وانقر على أيقونة المستخدم، وحدد [إحالة]، وانقر على [دعوة الأصدقاء] في صفحة الإحالة. انسخ رمز الإحالة أو رابط الإحالة وأرسله إلى الأصدقاء لدعوتهم للتداول على MEXC.

للمزيد من المعلومات حول عمولات الإحالة، يمكنك الاطلاع على " دعوة الأصدقاء للتسجيل على MEXC ".

















وفقًا لتحليل البيانات الداخلية لمنصة MEXC، من يناير إلى نوفمبر 2023، تم إجراء 1113 حدث إيردروب، بمتوسط 111.3 حدثًا شهريًا. وبلغ إجمالي حوض الجوائز حوالي 130 مليون دولار أمريكي، بمتوسط جوائز شهري يزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.





إذا كنت قد استوفيت معايير المشاركة في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر، لكان بإمكانك المشاركة في أكثر من 28 حدثًا من أحداث Kickstarter وLaunchpad، مما يوفر عائدًا سنويًا يزيد عن 68%.









عندما يدعو المستخدمون الأصدقاء للتسجيل على منصة MEXC، فسوف يتلقون نسبة معينة من رسوم التداول كعمولات في كل مرة يكمل فيها أصدقاؤهم صفقة. معدل العمولة للمستخدمين العاديين لكل من تداولات الفور والعقود الآجلة هو 40%. إذا رغب المُحيل في كسب عمولة أعلى، فيمكنه التقدم بطلب ليصبح وكيلًا لـ MEXC. بعد دعوة الأصدقاء الذين يستوفون المتطلبات بنجاح، يمكن للمحيل تلقي ما يصل إلى 60 USDT في مكافأة العقود الآجلة، ويمكن لكل إحالة صالحة أيضًا تلقي مكافأة 20 USDT في العقود الآجلة.





سيتم إصدار مكافآت عمولة الفور في حوالي الساعة 00:00 (UTC+8) في اليوم التالي، بينما سيتم توزيع مكافآت عمولة العقود الآجلة في حوالي الساعة 09:00 (UTC+8) في اليوم التالي. قد يكون وقت الدفع الفعلي مؤخر بعض الشيء، حيث يكون وقت الدفع الفعلي في اليوم التالي هو المرجع. سيتم إضافة مكافآت العمولة إلى حساب MEXC الفوري. يرجى الاطلاع على سجلات العمولة على صفحة إحالة MEXC.









يأتي المصدر الأكثر مباشرةً لقيمة التوكن من تذبذب سعره الخاص، و MX ليس استثناءً. في الربع الأول من عام 2023، شهد MX أعلى معدل نمو له، حيث وصل إلى 330%. حتى الآن، ارتفع سعر MX بأكثر من 265% في عام 2023. يمكن لحاملي MX على المدى الطويل الاستفادة من ارتفاع سعرها.كلما زادت كمية الاحتفاظ، انخفضت تكلفة الدخول، مما يؤدي إلى عوائد أعلى.





بالإضافة إلى ذلك، تستفيد توكن MX من آلية حرق دورية لتحقيق استقرار قيمتها. يتم التحكم في إمداد MX من خلال الحرق المنتظم للتوكن الذي تقوم به MEXC. عندما يتم حرق التوكن، ينخفض العرض المتداول، مما يزيد من ندرتها. الندرة المتزايدة تؤدي غالباً إلى ارتفاع السعر، مما يجعل MX أقل عرضة للانخفاض مقارنةً بالعملات الرقمية التي لا تحتوي على آلية حرق.





تخصص منصة MEXC نسبة 40% من أرباحها لشراء وحرق توكن MX. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، قامت منصة MEXC بحرق ما يقارب 5.32 مليون توكن من MX إجمالاً. الهدف هو الحفاظ على العرض المتداول لتوكنات MX عند 100 مليون. يمكنك التحقق من سجلات الحرق عبر اختيار "فوري" في شريط التنقل العلوي في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار "منطقة MX"، والنقر على "عرض سجل الحرق" في صفحة منطقة MX للحصول على رؤى حول البيانات.









يُعد الاحتفاظ بتوكن MX ليس فقط شكلاً من أشكال الاستثمار، بل أيضاً أداة لإدارة الأصول المالية. فبالإضافة إلى منصة MEXC، تتوفر توكن MX حالياً في بورصات مركزية بارزة، مثل Huobi و Bybit، مما يعزز سيولة توكن MX في السوق ويوسع قاعدة حامليه المحتفظين. من المتوقع أن يسهم هذا الاعتراف بقيمتها السوقية في التأثير على سعر توكن MX بمرور الوقت.



