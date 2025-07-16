1. ما هي فوائد الاحتفاظ بتوكن MX؟ إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات1. ما هي فوائد الاحتفاظ بتوكن MX؟ إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات
تعلم/منطقة MX/تحليل المواضيع الرائجة/قم بشراء MX...دقيقة واحدة

قم بشراء MX في دقيقة واحدة

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الفورية#MX#المبتدئون
MX Token
MX$2.15-1.88%
USDCoin
USDC$1-0.01%
Bitcoin
BTC$103,434.27-1.45%
Ethereum
ETH$3,448.03-2.71%
Line Protocol
LINE$0.0000306-0.97%

1. ما هي فوائد الاحتفاظ بتوكن MX؟


إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات إيردروب توكن المشروع والمكافآت الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام MX لتعويض الرسوم، مع خصم 20% على رسوم التداول. إذا احتفظ المستخدمون بمبلغ ≥ 500 MX في حساب العقود الفورية الخاص بهم خلال آخر 24 ساعة، فيمكنهم الاستمتاع بخصم 50% على رسوم تداول كل من العقود الفورية والعقود الآجلة.

2. كيفية شراء توكن MX؟


لشراء توكن MX، تأكد من أن لديك USDT أو USDC أو BTC أو ETH في حساب التداول الفوري الخاص بك، حيث أن هذه هي العملات المتاحة حالياً للتداول ضمن أزواج التداول المرتبطة بـ MX على منصة MEXC.
إذا لم يكن لديك أي من هذه التوكن، يمكنك إما شراء USDT بعملات الفيات أو إيداعه في منصة MEXC من بورصة أخرى.

2.1 على الموقع الإلكتروني


قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وسجّل الدخول إلى حسابك. حرّك المؤشر فوق خيار [فوري] في أعلى الصفحة، ثم اختر [فوري]. اكتب "MX" في شريط البحث الموجود على اليمين، وابحث عن زوج التداول MX/USDT.


أسفل مخطط K-line، أدخل الكمية والسعر الذي ترغب في شراء MX عنده. انقر على [شراء MX] لإتمام الشراء وانتظر تنفيذ الطلب في السوق.


2.2 على التطبيق


على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، اضغط على [الأسواق] في الأسفل، ثم اختر [العقود الفورية]. اضغط على [MX/USDT] (يمكنك أيضًا استخدام شريط البحث للعثور عليه) للدخول إلى صفحة مخطط K-line لزوج MX/USDT. بعد ذلك، اضغط على [شراء].

أدخل الكمية والسعر الذي ترغب في شراء MX عنده. اضغط على [شراء MX] لإتمام المعاملة وانتظر تنفيذ الطلب.


3. كيف تشارك في أحداث المنصة من خلال الاحتفاظ بتوكن MX؟



يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مجانًا، مثل Launchpool وKickstarter. Launchpool هو حدث إيردروب حيث يراهن المستخدمون على توكن محدد للحصول على إيردروب من العملات المشفرة الشهيرة أو المدرجة حديثًا. Kickstarter هو حدث ما قبل الإدراج بدأته MEXC، حيث يمكن للمستخدمين تخزين MX للمشاركة والحصول على إيردروب مجاني. سنستخدم Kickstarter هنا كمثال لمزيد من التوضيح.

على الصفحة الرئيسية لموقع MEXC، انقر على [الأحداث] - [Kickstarter].


على صفحة الحدث، يتيح لك النقر على [الالتزام السريع] المشاركة في جميع أحداث Kickstarter الجارية. بعد المشاركة بنجاح، كل ما عليك فعله هو انتظار توزيع المكافآت.


بشكل عام، للمشاركة في فعاليات Kickstarter، يتعين على المستخدمين الاحتفاظ بما لا يقل عن 5 توكن MX خلال آخر 24 ساعة. لن يتم قفل توكن MX ويمكن استخدامها للتداول.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر

بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر

في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.1. خصو

كيفية كسب الدخل السلبي من خلال الاحتفاظ بعملة MX

كيفية كسب الدخل السلبي من خلال الاحتفاظ بعملة MX

إن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟1. تقدير التوكنالطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة من

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص