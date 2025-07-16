قم بشراء MX في دقيقة واحدة









إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات إيردروب توكن المشروع والمكافآت الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام MX لتعويض الرسوم، مع خصم 20% على رسوم التداول. إذا احتفظ المستخدمون بمبلغ ≥ 500 MX في حساب العقود الفورية الخاص بهم خلال آخر 24 ساعة، فيمكنهم الاستمتاع بخصم 50% على رسوم تداول كل من العقود الفورية والعقود الآجلة.









لشراء توكن MX، تأكد من أن لديك USDT أو USDC أو BTC أو ETH في حساب التداول الفوري الخاص بك، حيث أن هذه هي العملات المتاحة حالياً للتداول ضمن أزواج التداول المرتبطة بـ MX على منصة MEXC.

إذا لم يكن لديك أي من هذه التوكن، يمكنك إما شراء USDT بعملات الفيات أو إيداعه في منصة MEXC من بورصة أخرى.









قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وسجّل الدخول إلى حسابك. حرّك المؤشر فوق خيار [فوري] في أعلى الصفحة، ثم اختر [فوري]. اكتب "MX" في شريط البحث الموجود على اليمين، وابحث عن زوج التداول MX/USDT.









أسفل مخطط K-line، أدخل الكمية والسعر الذي ترغب في شراء MX عنده. انقر على [شراء MX] لإتمام الشراء وانتظر تنفيذ الطلب في السوق.













على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، اضغط على [الأسواق] في الأسفل، ثم اختر [العقود الفورية]. اضغط على [MX/USDT] (يمكنك أيضًا استخدام شريط البحث للعثور عليه) للدخول إلى صفحة مخطط K-line لزوج MX/USDT. بعد ذلك، اضغط على [شراء].





أدخل الكمية والسعر الذي ترغب في شراء MX عنده. اضغط على [شراء MX] لإتمام المعاملة وانتظر تنفيذ الطلب.

















يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مجانًا، مثل Launchpool وKickstarter. Launchpool هو حدث إيردروب حيث يراهن المستخدمون على توكن محدد للحصول على إيردروب من العملات المشفرة الشهيرة أو المدرجة حديثًا. Kickstarter هو حدث ما قبل الإدراج بدأته MEXC، حيث يمكن للمستخدمين تخزين MX للمشاركة والحصول على إيردروب مجاني. سنستخدم Kickstarter هنا كمثال لمزيد من التوضيح.





على الصفحة الرئيسية لموقع MEXC، انقر على [الأحداث] - [Kickstarter].









على صفحة الحدث، يتيح لك النقر على [الالتزام السريع] المشاركة في جميع أحداث Kickstarter الجارية. بعد المشاركة بنجاح، كل ما عليك فعله هو انتظار توزيع المكافآت.









بشكل عام، للمشاركة في فعاليات Kickstarter، يتعين على المستخدمين الاحتفاظ بما لا يقل عن 5 توكن MX خلال آخر 24 ساعة. لن يتم قفل توكن MX ويمكن استخدامها للتداول.



