حساب الرسوم في التداول الفوري

9/2/2025
قواعد حساب رسوم التداول الفورييتم خصم الرسوم من نفس العملة التي يتم تداولها في السوق. يتم حساب رسوم التداول بضرب حجم الصفقة في معدل الرسوم المطبق.
رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05% للمستفيد.


الصانع هو الطلب الذي يتطابق مع طلب معلق في السوق ويتم تنفيذه فورًا.

المستفيد هو الطلب الذي لا يجد طلباً مطابقًا في السوق ويحتاج إلى الانتظار حتى يتم ملئه.

لا تُفرض رسوم تداول على الطلبات غير المملؤة أو الملغية.

أمثلة


1. بالنسبة لزوج التداول MX/USDT، افترض أن المستخدم هو صانع ويشتري 1 MX بسعر 5 USDT:

رسوم التداول الخاصة بالمستخدم هي 0% * 5 = 0 USDT، مما يعني أن المستخدم استخدم 5 USDT لشراء 1 MX.

2. بالنسبة لزوج التداول MX/USDT، افترض أن المستخدم هو مستفيد ويبيع 1 MX للحصول على 5 USDT:

رسوم التداول الخاصة بالمستخدم هي 0.05% * 5 = 0.0025 USDT، مما يعني أن المستخدم باع 1 MX وحصل في النهاية على 4.9975 USDT.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المعنية واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.


