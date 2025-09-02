حساب الرسوم في التداول الفوري





قواعد حساب رسوم التداول الفورييتم خصم الرسوم من نفس العملة التي يتم تداولها في السوق. يتم حساب رسوم التداول بضرب حجم الصفقة في معدل الرسوم المطبق.

رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05% للمستفيد.





الصانع هو الطلب الذي يتطابق مع طلب معلق في السوق ويتم تنفيذه فورًا.





المستفيد هو الطلب الذي لا يجد طلباً مطابقًا في السوق ويحتاج إلى الانتظار حتى يتم ملئه.





لا تُفرض رسوم تداول على الطلبات غير المملؤة أو الملغية.









1. بالنسبة لزوج التداول MX/USDT، افترض أن المستخدم هو صانع ويشتري 1 MX بسعر 5 USDT:





رسوم التداول الخاصة بالمستخدم هي 0% * 5 = 0 USDT، مما يعني أن المستخدم استخدم 5 USDT لشراء 1 MX.





2. بالنسبة لزوج التداول MX/USDT، افترض أن المستخدم هو مستفيد ويبيع 1 MX للحصول على 5 USDT:





رسوم التداول الخاصة بالمستخدم هي 0.05% * 5 = 0.0025 USDT، مما يعني أن المستخدم باع 1 MX وحصل في النهاية على 4.9975 USDT.



