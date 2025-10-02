فهم مخاطر التصفية: الأسئلة الشائعة ونصائح الحماية





على منصة MEXC، يُمكن للمستخدمين تداول إما عقود USDT-M ا لآجلة الدائمة، برافعة مالية تصل إلى 500x، أو عقود Coin-M الآجلة الدائمة، برافعة مالية تصل إلى 200x. في حين أن الرافعة المالية العالية تُتيح إمكانية تحقيق عوائد مُضاعفة بشكل كبير، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر تقلبات أكبر بكثير. قد يُؤدي أي انعكاس مفاجئ في السوق إلى تصفية فورية، مما يؤدي إلى خسارة كاملة للهامش.





لدعم المتداولين في فهم مخاطر التصفية بشكل أفضل والحد منها، تُقدم هذه المقالة تحليلًا مُنظمًا لأكثر أربعة سيناريوهات تصفية شيوعًا في تداول عقود MEXC الآجلة. كما تُقدم ضمانات عملية قائمة على استراتيجية يُمكن تطبيقها مباشرةً في التداول. في النهاية، ستكتسب رؤى أساسية حول تقييم مخاطر التصفية، وتعزيز إدارة الصفقة، وتعزيز مرونة نهج التداول الخاص بك.





تحدث التصفية عندما تنخفض نسبة هامش الصيانة لديك عن متطلبات المنصة. في هذه المرحلة، يُغلق النظام صفقاتك تلقائيًا لمنع تجاوز الخسائر لقيمة الضمانات المتاحة.





يُعد فهم آلية التصفية أمرًا بالغ الأهمية، إذ يُمكّن المتداولين من:





توقع المخاطر وإدارتها، مما يُقلل من احتمالية إغلاق الصفقات بشكل غير متوقع.

استخدام الرافعة المالية والهامش بفعالية أكبر، مما يُقلل من احتمالية التصفية.

تحسين استراتيجيات التداول لتحقيق أقصى قدر من كفاءة رأس المال واستقراره.









في عقود MEXC الآجلة، تُحسب أسعار التصفية باستخدام السعر العادل، وليس سعر السوق أو سعر المؤشر. يعكس السعر العادل القيمة العادلة الفورية لزوج التداول، والمُشتقة من سعر المؤشر وسعر السوق. وبسبب هذه المنهجية، قد يختلف السعر العادل قليلاً عن أحدث سعر تداول. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة مقال سعر المؤشر، السعر العادل، وآخر سعر





يُساعد هذا النهج على تقليل عمليات التصفية غير الضرورية الناتجة عن تقلبات السوق المؤقتة أو انخفاض السيولة. عندما يصل السعر العادل إلى حد التصفية، يتم تفعيل التصفية تلقائيًا.





على منصة MEXC الإلكترونية، يمكن للمتداولين مراقبة السعر العادل مباشرةً باختيار السعر العادل أعلى مخطط الشموع. توفر هذه الميزة مستوى إضافيًا من الشفافية والتحكم عند إدارة الصفقات.









يمكنك الانتقال إلى مخطط الشموع، واختيار السعر العادل، ثم عرض مخطط الشموع للسعر العادل.













عند تفعيل التصفية، يقوم النظام بإغلاق الصفقة من خلال إجراءات مثل إلغاء الطلبات، أو التصفية المتدرجة، أو موازنة الصفقات الطويلة والقصيرة. يعني استحواذ سعر الإفلاس أنه إذا كان مستوى مخاطرة صفقة المستخدم أعلى من المستوى 1، فسيحاول النظام تقليل المخاطر عن طريق تصفية جزء منه تلقائيًا (التصفية المتدرجة). إذا، بعد هذا التعديل، لا يزال المركز يستوفي معايير التصفية، فسيتولى محرك التصفية الصفقة بسعر الإفلاس. لمزيد من التفاصيل حول مستويات المخاطر، يرجى مراجعة دليل العقود الآجلة





إذا أُغلقت الصفقة بسعر أفضل من سعر الإفلاس، فسيتم تحويل أي هامش متبقٍ إلى صندوق التأمين MEXC . إذا أُغلق السوق بسعر أسوأ، فسيغطي صندوق التأمين العجز في الهامش لضمان إتمام التصفية بسلاسة.





نظريًا، لا يتغير سعر تصفية زوج التداول. ومع ذلك، نظرًا للتعديلات الديناميكية في آلية التصفية، هناك بعض الاستثناءات.









تختلف أسعار التصفية بناءً على استخدام وضع الهامش المتقاطع أو الهامش المعزول. في وضع الهامش المتقاطع، يُطبق جميع الهوامش المتاحة على الصفقات المفتوحة. وبالتالي، سيؤثر الربح والخسارة غير المحققة PNL على سعر التصفية. إذا زادت قيمة الربح والخسارة PNL غير المحققة، ينخفض سعر التصفية. إذا انخفضت قيمة الربح والخسارة PNL غير المحققة، يرتفع سعر التصفية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تغير حجم الصفقة في وضع الهامش المتقاطع، سيتغير سعر التصفية أيضًا. في وضع الهامش المعزول، يبقى سعر التصفية ثابتًا لأن الهامش مرتبط بمصفقة واحدة ولا يتأثر بالتغيرات في الصفقات الأخرى.









تؤثر أسعار التمويل أيضًا على أسعار التصفية. في وضع الهامش المتقاطع، يؤدي دفع أو استلام رسوم التمويل إلى تغيير الهامش المتاح لديك، مما يؤثر بدوره على سعر التصفية. أما في وضع الهامش المعزول، في حال استلامك تمويلًا، يبقى سعر التصفية دون تغيير. أما إذا دفعت تمويلًا وكان الهامش المتاح لديك غير كافٍ، فيخصم النظام من هامش مركزك، مما قد يؤدي إلى تغيير سعر التصفية.





باختصار، تتأثر أسعار التصفية بوضع الهامش ورصيد الهامش وتقلبات رسوم التمويل. يجب على المتداولين مراعاة هذه العوامل.

الجهات الفاعلة عند فتح الصفقات.









عند تداول العقود الآجلة على بورصة MEXC، قد تواجه حالات يفشل فيها طلب وقف الخسارة. من الأسباب الشائعة ما يلي:









إذا كان سعر وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعر التصفية، فقد يصل السعر العادل إلى سعر التصفية قبل تفعيل طلب إيقاف الخسارة. يؤدي هذا إلى التصفية وفشل طلب وقف الخسارة.









تُنفذ طلبات أخذ الأرباح/وقف الخسارة بسعر السوق فور تفعيلها. خلال التقلبات الحادة، قد يتجاوز السوق سعر التفعيل المقصود بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى عمليات تنفيذ جزئية أو فشل الطلب. بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر، يمكنك اختيار انتظار التنفيذ أو إلغاء الطلب.









قد تفشل طلبات وقف الخسارة أيضًا بسبب عدم كفاية حجم الصفقة للإغلاق، أو كون العقد في حالة غير تداول، أو مشاكل متعلقة بالنظام.





في بورصة MEXC، تُنفَّذ أوامر أخذ الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL) بسعر السوق. وبالتالي، قد يكون هناك فرق بين سعر التنفيذ والسعر المُنفَّذ. هذه هي أكثر المشاكل شيوعًا المتعلقة بالتصفية في تداول العقود الآجلة. يمكنك تقليل مخاطر التصفية باتباع استراتيجيات مثل مراقبة نسبة الهامش، أو استخدام طلبات وقف الخسارة، أو خفض الرافعة المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مقالات العقود الآجلة الأخرى في منصة تعلم MEXC









يُعد التحكم في مخاطر التصفية أمرًا بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة. يمكن للمستثمرين اتخاذ الخطوات التالية:





تحديد الرافعة المالية بحكمة: اختر مستويات رافعة مالية تتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح بالحفاظ على الرافعة المالية أقل من 10 أضعاف لتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الهامش.

اختيار وضع الهامش بشكل استراتيجي: يوزع الهامش المتقاطع المخاطر على جميع الصفقات، ولكنه قد يؤثر على إجمالي رصيد حسابك، بينما يحصر الهامش المنعزل المخاطر في صفقة واحدة. اختر بناءً على استراتيجيتك وقدرتك على تحمل المخاطر. - حافظ على هامش كافٍ: أضف هامشًا بانتظام لزيادة الفجوة بين سعر الافتتاح وسعر التصفية، مما يُحسّن قدرتك على تحمّل التقلبات.

فعّل تنبيهات المخاطر: فعّل تنبيهات سعر التصفية أو تذكيرات الأسعار لمراقبة المخاطر فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

أعطِ الأولوية للحفاظ على رأس المال: في الأسواق شديدة التقلب، ركّز على السيطرة على الخسائر وحماية رأس المال بدلًا من السعي وراء أقصى ربح.









في أسواق العقود الآجلة عالية الرافعة المالية، تُعدّ العوائد والمخاطر وجهين لعملة واحدة. تُعدّ آلية التصفية في MEXC ضمانًا أساسيًا للمتداولين والمنصة، ولكن دون فهم واضح لكيفية عملها وما يُحفّزها، يُمكن إجبار المتداولين بسهولة على الخروج من صفقاتهم بشكل مفاجئ. فقط من خلال الفهم الدقيق لآليات التصفية، وإدراك الفروق بين الهامش المتقاطع والهامش المعوزل، وتطبيق طلبات وقف الخسارة والإدارة السليمة للهامش، يُمكنك تثبيت صفقتك خلال اضطرابات السوق وتجنب خسارة رأس مالك في لحظة.





تذكر دائمًا: يجب أن تكون إدارة المخاطر على رأس أولوياتك في تداول العقود الآجلة. من خلال إدارة صفقاتك بطريقة علمية والتعامل بهدوء مع التقلبات، تُرسي أسس تحقيق الأرباح، وعندها فقط يمكنك تحقيق نجاح مستدام طويل الأمد في السوق.









تحذير المخاطر: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكّل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدّم " تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا يُقدّم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.



