فهم أسعار تمويل MEXC: وداعًا للتكاليف الخفية في تداول العقود الآجلة

هل سبق لك أن واجهت هذا؟ توقعتَ اتجاه السوق بشكل صحيح في تداول العقود الآجلة، ومع ذلك استمرت أرباحك في التقلص، أو انخفض رصيدك بشكل غامض؟ قد يكون السبب شيئًا يغفل عنه معظم المبتدئين: معدل التمويل.





في تداول العقود الآجلة الدائمة في MEXC ، يُعد معدل التمويل متغير تكلفة أساسيًا غالبًا ما يغفل عنه المتداولون الأقل خبرة. في هذه المقالة، سنشرح كل ما تحتاج لمعرفته - ما هو، وكيفية حسابه، ومتى يُفرض، وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة - حتى تتمكن أخيرًا من فهم هذه "التكلفة الخفية" بشكل أوضح.









معدل التمويل هو آلية تساعد على مواءمة أسعار العقود الآجلة الدائمة مع أسعار السوق الفورية. ويضمن استقرار السوق من خلال إلزام أصحاب الصفقات الطويلة والقصيرة بسداد مستحقاتهم دوريًا.





إليك كيفية عمل العقود الآجلة لبورصة MEXC:

عندما يكون سعر العقود الآجلة أعلى من سعر السوق الفورية، يكون معدل التمويل إيجابيًا، ويدفع المشترون (الطويلون) صفقات بيع.

عندما يكون سعر العقود الآجلة أقل من سعر السوق الفورية، يكون معدل التمويل سلبيًا، ويدفع البائعون (الطويلون) صفقات بيع.



لا تُفرض هذه الرسوم من قِبل المنصة - بل تُدفع بين المتداولين مباشرةً - ولكنها قد تؤثر بشكل كبير على عوائدك الفعلية.





مثال

تستثمر في BTC ، وكان توقعك صحيحًا، ولكن نظرًا لارتفاع معدل التمويل، تُفرض عليك رسوم كل 8 ساعات. نتيجةً لذلك، تتقلص أرباحك، أو الأسوأ من ذلك، تتحول إلى خسائر. هذه هي حقيقة هذه "التكلفة الخفية".













في تداول العقود الآجلة، ليس معدل التمويل مجرد رقم، بل قد يؤثر على ربحيتك واستراتيجيتك، بل وحتى على كيفية تفسيرك لتوجهات السوق. إليك لماذا لا يجب إغفاله:









بما أن عقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، فقد تستمر انحرافات الأسعار عن السوق الفورية. تساعد معدلات التمويل في حل هذه المشكلة من خلال تحفيز المتداولين ماليًا لتحقيق التوازن في السوق.





مثال

إذا كان سعر بيتكوين الفوري 100,000$، وسعر العقود الآجلة 101,000$ أمريكي (مبالغ في سعره):

يُطبّق معدل تمويل إيجابي. يجب على المتداولين طويلي الأجل دفع سعر العقود القصيرة، مما يزيد من تكلفة الشراء. هذا يُثبّط الشراء المفرط ويدفع سعر العقود الآجلة إلى ما يقارب سعر السوق الفوري.









يكشف معدل التمويل ما إذا كان المتداولون يميلون إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي - وهو مؤشر حي على معنويات السوق.





مثال

معدل تمويل +0.05% لزوج BTCUSDT يعني أن معظم المتداولين متفائلون ويتخذون مراكز شراء. على العكس، يشير معدل -0.03% إلى اتجاه هبوطي، مع قيام المزيد من المتداولين ببيع السوق على المكشوف.

باختصار، معدل التمويل هو بمثابة مقياس حرارة لمشاعر السوق.









عندما يتراكم عدد كبير من المتداولين في نفس الجانب (طويلًا أو قصيرًا)، تُعدّل أسعار التمويل تلقائيًا لاستعادة التوازن. تُشكّل أسعار الفائدة المرتفعة ضغطًا طبيعيًا على المراكز المكتظة للخروج.





مثال

إذا ارتفع معدل تمويل بيتكوين إلى 0.15%، فسيضطر المتداولون طويلو الأجل إلى دفع 0.15% كل 8 ساعات، وهي في جوهرها "غرامة" لكونهم جزءًا من الحشد. تشجع هذه "الضريبة على الازدحام" بعض المتداولين على إغلاق صفقاتهم، مما يُخفف الضغط من جانب واحد ويُعيد السوق إلى التوازن.









تُمثل معدلات التمويل تكلفةً حقيقيةً قد تُقلل الأرباح بشكل كبير، حتى مع صحة توقعاتك للسوق. في الحالات القصوى، قد تُحوّل تكاليف التمويل الصفقات الرابحة إلى خسائر.





مثال:

إذا اتخذتَ مركزًا طويلًا على بيتكوين، وارتفع السعر بنسبة 3% على مدار 24 ساعة، وهو خيارٌ ناجحٌ لتحديد الاتجاه. ومع ذلك، مع ارتفاع معدلات التمويل بنسبة +0.25% كل 8 ساعات، فإنك تدفع 0.75% من إجمالي تكاليف التمويل على مدار اليوم. هذا يُقلل صافي ربحك إلى 2.25% فقط، ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 25% في العوائد نتيجةً للتمويل وحده.





يُصبح التأثير أكثر وضوحًا في الأسواق المتذبذبة أو شديدة التقلب، حيث يمكن أن تتراكم تكاليف التمويل بينما تظل تحركات الأسعار محدودة، مما قد يُؤدي إلى خسائر صافية على الرغم من دقة التوقعات لاتجاه السوق.









تُخصم رسوم التمويل تلقائيًا من هامش مركزك عندما لا يكفي رصيد حسابك لتغطية هذه الرسوم. هذا الانخفاض في الهامش المتاح يُقرّب سعر التصفية من سعر السوق الحالي، مما يزيد من خطر التصفية.





مثال

تفتح صفقة طويلة برافعة مالية على BTCUSDT مع هامش تصفية مناسب. مع تراكم رسوم التمويل على مدى فترات متعددة، تُخصم تلقائيًا من هامش صفقتك. هذا الانخفاض التدريجي في الهامش المتاح يُقرّب سعر التصفية تدريجيًا من سعر السوق الحالي، مما يُقلّص هامش الأمان لديك. أي انخفاض في السوق كان بإمكانك تحمّله سابقًا يُشكّل الآن خطر تصفية أعلى بكثير.









تقدم بورصة MEXC نوعين من العقود الآجلة: عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة. تختلف حسابات معدلات التمويل بينهما قليلاً.









رسوم التمويل = قيمة الصفقة × معدل التمويل

قيمة المركز = كمية الصفقة × السعر العادل





مثال

قيمة صفقة شراء BTCUSDT الخاص بالمتداول أ هي 10 بيتكوين. السعر العادل الحالي هو 10,000 USDT، ومعدل التمويل هو 0.01%.





قيمة الصفقة = 10 × 10,000 = 100,000 USDT





رسوم التمويل = 100,000 × 0.01% = 10 USDT





بما أن معدل التمويل إيجابي، يدفع المتداول أ، بصفته متداولًا طويلًا، 10 USDT للمتداولين على المكشوف، ويحصل المتداول الذي يبيع BTCUSDT بنفس قيمة الصفقة على 10 USDT كرسوم تمويل.









رسوم التمويل = قيمة الصفقة × معدل التمويل

قيمة الصفقة = [كمية الصفقة (تابع) × حجم العقد] / السعر العادل





مثال

لدى المتداول أ 100 عقد شراء على BTCUSD (العقد الواحد = 100 دولار أمريكي). السعر العادل الحالي هو 10,000 USDT، ومعدل التمويل 0.01%.





قيمة المركز = (100× 100) / 10,000 =1 بيتكوين





رسوم التمويل = 1 BTC × 0.01% = 0.0001 بيتكوين





مرة أخرى، إذا كان معدل التمويل موجبًا، يدفع المتداولون الطويلون هذه الرسوم للمتداولين القصيرين. على المتداول أ دفع 0.00001 BTC للمتداول الذي يبيع BTCUSDT على المكشوف بنفس قيمة الصفقة.









نوع العقد معدل التمويل تردد التسوية USDT-M ±0.01％ ~ ±0.03％ كل 8 ساعات افتراضيا (UTC 00:00/08:00/16:00） Coin-M ±0.01％ ~ ±0.03％ كل 8 ساعات افتراضيا (UTC 00:00/08:00/16:00）





ملاحظة: يمثل ±0.01% النطاق النموذجي لمعدل التمويل. في ظل ظروف السوق القاسية أو بالنسبة للأصول شديدة التقلب (مثل : يمثل ±0.01% النطاق النموذجي لمعدل التمويل. في ظل ظروف السوق القاسية أو بالنسبة للأصول شديدة التقلب (مثل ETH SOL ، إلخ)، قد ترتفع المعدلات مؤقتًا إلى ±0.03%. في الظروف العادية، تُسوى معدلات تمويل MEXC كل 8 ساعات. مع ذلك، قد تُعدّل أزواج العقود الآجلة المحددة إلى دورات تسوية مدتها 4 ساعات بناءً على تقلبات السوق أو الاعتبارات الاستراتيجية. على سبيل المثال، اعتبارًا من 18 يوليو 2025، عدّلت MEXC 14 زوجًا من عقود USDT-M الآجلة، بما في ذلك LAYER وLPT وRVN، إلى فترات تسوية مدتها 4 ساعات، مع حدود لمعدل التمويل تبلغ ±3%.









توفر MEXC طرقًا متعددة لتتبع معدلات التمويل وتأثيرها على مراكزك:





تعرض واجهة تداول العقود الآجلة معدل التمويل الحالي ومؤقت العد التنازلي في شريط المعلومات العلوي.

سجل الطلبات والتداولات ← رسوم التمويل للاطلاع على سجل رسوم التمويل الكامل. انتقل إلىللاطلاع على سجل رسوم التمويل الكامل.

يحتفظ كل زوج من العقود الآجلة بمعدل تمويل مستقل. تأكد دائمًا من الأسعار الحالية قبل فتح الصفقات، خاصةً خلال فترات التقلب.





ملاحظة: أسعار التمويل ديناميكية وتتقلب وفقًا لمشاعر السوق الطويلة والقصيرة، مع تغييرات كبيرة بشكل خاص خلال فترات التقلبات الشديدة في السوق.





في صفحة تداول العقود الآجلة، أعلى مخطط الشموع ، يمكنك الاطلاع على معدل التمويل الحالي الذي سيتم تسويته خلال فترة التمويل القادمة. يُظهر العد التنازلي الوقت المتبقي حتى التسوية.









ملاحظة: تختلف أسعار التمويل باختلاف أزواج العقود الآجلة. يُرجى من المستخدمين التحقق من أسعار الزوج الذي اختاروه.





في قسم طلبات العقود الآجلة في الزاوية العلوية اليمنى، اختر "رسوم التمويل" لعرض جميع رسوم التمويل المسددة سابقًا.

















تُعالج MEXC رسوم التمويل يوميًا على فترات زمنية ثابتة مدتها 8 ساعات: 00:00، 08:00، و16:00 بتوقيت UTC.

يُفرض على المستخدمين رسوم تمويل فقط إذا احتفظوا بصفقة مفتوحة في وقت التسوية المحدد. إغلاق المركز قبل التسوية لن يُفرض عليه أي رسوم تمويل.









تُخصم رسوم التمويل مباشرةً من الهامش المتاح. في حال عدم كفاية الرصيد، تُخصم من هامش المركز، مما قد يؤدي إلى اقتراب سعر التصفية من سعر السوق، مما يزيد من مخاطر التصفية.









في تداول العقود الدائمة، تكون تحركات الأسعار واضحة وجلية. ومع ذلك، تُمثل أسعار التمويل تكلفة أقل وضوحًا، ولكنها بنفس القدر من الأهمية، تؤثر على عوائدك مع كل فترة تسوية.

بالنسبة للمتداولين الجدد، ينطوي التداول الناجح على أكثر من مجرد توقع اتجاه السعر. إن فهم التكاليف والآليات المختلفة للعقود الدائمة أمرٌ أساسي لتحقيق الربحية على المدى الطويل. يساعدك الفهم الجيد لأسعار التمويل على تجنب التكاليف غير المتوقعة واتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا.

في بورصة MEXC، يُمكّنك فهم آلية عمل أسعار التمويل من التداول بوعي أكبر بجميع التكاليف المتضمنة. اعتبر أسعار التمويل جانبًا مهمًا من ثقافتك التداولية. من خلال مراعاة هذه التكاليف في استراتيجيتك، يمكنك تطوير نهج أكثر شمولاً لتداول العقود الآجلة، يأخذ في الاعتبار كلاً من الأرباح المحتملة والنفقات المرتبطة بها.





*BTN-تداول العقود الآجلة على MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟ تعرّف على مزايا MEXC الفريدة لتبدأ رحلتك في سوق العقود الآجلة. تعرّف على مزايا MEXC الفريدة لتبدأ رحلتك في سوق العقود الآجلة.

كيف تشارك في M-Day؟دليل خطوة بخطوة للمشاركة في عقود M-Day الآجلة والحصول على حصتك من أكثر من 70,000 USDT كمكافآت يومية. دليل خطوة بخطوة للمشاركة في عقود M-Day الآجلة والحصول على حصتك من أكثر من 70,000 USDT كمكافآت يومية.

دليل تداول عقود MEXC الآجلة (تطبيق):تعرّف على تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC من خلال هذا الدليل التفصيلي. تعرّف على تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC من خلال هذا الدليل التفصيلي.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدّم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



