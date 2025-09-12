ما هو نسخ التداول؟

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
بالنسبة للمبتدئين، قد يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من تداول العقود الفورية، لأنه يحتوي على عدد أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال
قد يجد المتداولون المبتدئون في العقود الآجلة أنفسهم غير ملمين بهذه المصطلحات المهنية ومعانيها عند التداول على صفحة عقود MEXC الآجلة. في صفحة تداول عقود MEXC الآجلة، يتم توفير معلومات ذات صلة بكل زوج ت
تقدم MEXC نوعين من تداول العقود الآجلة: عقود USDT-M الآجلة (عقود مستقبلية) وعقود Coin-M الآجلة (العقود العكسية). ورغم أن مبادئ حسابهما متشابهة، إلا أن هناك بعض الاختلافات. وفيما يلي، ستقدم هذه المقالة
1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال