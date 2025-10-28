Yield Protocol（YIELD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） +131.71% 漲跌幅（7D） +4.03% 漲跌幅（7D） +4.03%

Yield Protocol（YIELD）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，YIELD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。YIELD 的歷史最高價為 $ 0.547757，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，YIELD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 +131.71%，過去 7 天內累計變動為 +4.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yield Protocol（YIELD）市場資訊

市值 $ 44.94K$ 44.94K $ 44.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 88.47K$ 88.47K $ 88.47K 流通量 71.45M 71.45M 71.45M 總供應量 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Yield Protocol 的目前市值為 $ 44.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YIELD 的流通量為 71.45M，總供應量是 140661635.5775238，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.47K。