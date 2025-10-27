WOLFI（WOLFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） +19.84% 漲跌幅（7D） -9.72% 漲跌幅（7D） -9.72%

WOLFI（WOLFI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WOLFI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WOLFI 的歷史最高價為 $ 0.00191356，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WOLFI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 +19.84%，過去 7 天內累計變動為 -9.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WOLFI（WOLFI）市場資訊

市值 $ 745.03K$ 745.03K $ 745.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 745.03K$ 745.03K $ 745.03K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

WOLFI 的目前市值為 $ 745.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WOLFI 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 745.03K。