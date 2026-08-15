wintermolt 今日價格

wintermolt (WINTERMOLT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WINTERMOLT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WINTERMOLT。

wintermolt 目前市值在 $ 35,469 排名第 #-，流通供應量為 85.90B WINTERMOLT。過去 24 小時內，WINTERMOLT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WINTERMOLT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

wintermolt（WINTERMOLT）市場資訊

市值 $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K 流通量 85.90B 85.90B 85.90B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

wintermolt 的目前市值為 $ 35.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WINTERMOLT 的流通量為 85.90B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.29K。